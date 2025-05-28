原标题：天都一号探月卫星成功变轨进入地月空间3∶1共振轨道

科技日报合肥5月27日电 （记者洪敬谱 通讯员李宜然）记者27日从深空探测实验室获悉，由该实验室牵头研制的天都一号地月通导技术试验星，于22日在近地点成功实施关键变轨操作，顺利完成从地月往返轨道向地月空间3∶1共振轨道的精准转换。

据悉，此次轨道机动标志着天都一号成为首个进入地月往返3∶1共振轨道的探测器，其飞行数据将为复杂引力环境下航天器的轨道维持与控制、自主导航等技术攻关提供重要支撑。

地月空间3∶1共振轨道具有特殊的轨道力学特性，探测器在此轨道运行期间每绕地球三圈即与月球完成一次轨道共振。该轨道具备周期性在地球和月球之间往返的特性，且维持能耗需求低，对未来地月空间开发与基础设施建设等具有重要意义。

据了解，天都一号、天都二号于2024年3月与鹊桥二号中继星一同发射升空，目前已完成多项在轨新技术试验，飞行任务取得圆满成功。后续拓展任务中，天都一号将进一步验证地月通导遥综合星座系统建设关键技术。

(责编：杨曦、陈键)

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