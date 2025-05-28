张芗逸

原标题：房地产市场交易指标持续回稳 各地加码“稳定住房消费”

5月26日，河南省人民政府办公厅发布《河南省提振消费专项行动实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提到“稳定住房消费”。具体来看，《实施方案》提出了“因城施策出台更多增量政策”“加大购房优惠支持力度”“扩大住房公积金使用范围”等多项举措。

除河南外，近期上海、湖北、广东、吉林等地也相继发布相关文件，将“稳定住房消费”“更好满足住房消费需求”列为提振消费专项行动的重要任务。

“在以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环的大背景下，房地产领域政策要聚焦释放市场潜力、提振市场信心。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，稳定住房消费成为我国扩大内需的重要抓手，当前各地房地产相关工作均围绕着提振消费的导向展开。

镜鉴咨询创始人张宏伟在接受《证券日报》记者采访时分析称，房地产行业产业链长，涉及的产业和就业面较广。一方面，房地产市场的稳定可以稳定居民预期，增强信心；另一方面，销售端的企稳也会带动房地产投资端、开发端企稳，从而稳定地方财政收入和房地产上下游相关产业从业者的收入。

自去年9月份以来，房地产市场的交易指标持续回稳。

国家统计局数据显示，4月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比持平或略降，同比降幅均持续收窄。进一步提振住房消费、持续巩固市场此前的稳定态势成为政策接下来的发力点。

严跃进认为，对比2025年第一季度，当前各地需要进一步加力巩固稳定态势，抓住时机研究政策边际效应、潜在需求来源和预期引导等内容，提升政策支持力度，进一步推动市场的稳中向好发展。

记者注意到，为稳定住房消费，各地扩大了政策的覆盖面，提升精准度，针对不同购房群体，因地制宜推出相应支持举措。

《湖北省提振消费专项行动实施方案》中提出，“聚焦返乡置业、教育置业、创业置业和改善性置业需求，加大高品质住宅供给”“推行住房公积金缴存人购房‘既提又贷’，优化租房提取额度、频次限制，推进灵活就业人员缴存试点”。

《上海市提振消费专项行动方案》要求，支持居民刚性和改善性住房需求，落实好促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策。扩大住房公积金适用范围，探索优化住房公积金使用政策，落实上海市灵活就业人员缴存、提取和使用住房公积金的实施办法。

《吉林省提振消费专项行动实施方案》则鼓励市、县与现行人才政策相衔接，对引进人才和新增符合安居政策留省就业的高校及职业院校毕业生购房给予贴息和住房消费券补助，按照当地普惠性政策标准所需资金，由省级财政予以全额补助。

在严跃进看来，各地结合“一城一策”和稳经济促消费等工作要求，持续优化地方政策。支持灵活就业人员缴存住房公积金、发放新市民购房补助等政策拓展了房地产政策覆盖面，在更好满足住房消费需求的同时也有助于促进就业和城市居住。

“市场在过去几个月出现了比较好的复苏势头。未来各地应该加强政策储备，在关键时间节点，再接再厉推出相应措施，拉动住房消费。”张宏伟建议，各地还应加大力度推进城中村改造、收购存量商品房等举措，确保政策尽快落地见效，充分发挥去库存、稳市场作用。

(责编：杨曦、陈键)

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