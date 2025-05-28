打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

会展经济“瞭望窗”的“乘数效应”要发挥好

择 远
2025年05月28日08:56 | 来源：证券日报
小字号

原标题：会展经济“瞭望窗”的“乘数效应”要发挥好

“感受上海”“宁波参展，欢迎偶遇”“转展成都”……这是笔者朋友圈里一位朋友最近的足迹。这些足迹，见证了她近期忙碌而又充实的展会行程。

第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会、第二十届中国西部国际博览会……一场场会展接连举办，聚集起人流、物流、信息流，有力带动了各行各业的发展，为经济高质量发展注入新动能。

会展业被视为经济发展的“瞭望窗”，具有典型的“乘数效应”。据测算，国际上，会展业的产业带动系数大约为1∶9，即每1单位的会展收入可以带动9单位的相关产业收入，形成“一业兴，百业旺”的连锁反应。

当前，我国会展业正呈现出蓬勃发展之势。根据中国会展经济研究会发布的《2024年度中国展览数据统计报告1.0》，2024年全国共举办线下展览8916场，总面积近1.47亿平方米，国内知名展览馆出租率高涨，会展热度持续上升。同时，境外自主办展数量攀升，增幅达13.68%。

会展是产业发展的“晴雨表”，是畅销产品的“风向标”。结合最近一段时间举行的多场会展来看，成果丰硕：第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会期间，展出文化产品超过12万件，4000多个文化产业投融资项目在现场进行展示与交易，参展产品品类创历史之最；第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会国内外专业采购商数量达1.7万人次，实现展期进口采购订单超100亿元；第二十届中国西部国际博览会吸引了来自境外62个国家（地区）和国内27个省（区、市）的3000余家企业参展……

一场高质量的展会，是链接时空的“聚合器”，串联起产业链的上下游，让不同的企业得以在同一平台中实现高效对接，促进行业间的信息流通和技术共享，加快产品创新与产业升级的步伐；是企业品牌的“放大镜”，可以让更多客户了解公司的品牌和实力，提升企业的市场认知度与竞争力，促进产品开拓市场和规模化应用；是了解市场的“探路仪”，帮助企业洞察市场需求，进一步开发市场所需的产品，拓展市场边界。

为充分发挥会展的“乘数效应”，笔者认为，一方面，要强化会展经济作为现代产业体系中的关键纽带作用。因此，要避免同质化问题，通过发展各具特色的会展业务，精准满足多元化、高品质的市场需求，形成可持续发展的良性循环；另一方面，要切实提升会展业的综合效应，进一步提升展会的专业化水平，强化对高端要素的集聚能力，推动展会与产业深度融合。

好风凭借力，送我上青云。一场场会展令人应接不暇，带来无限机遇。各方借助会展东风，扩大“朋友圈”、拓展“产业圈”，用一份份订单书写高质量发展的新篇章。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：适老产品快速增长 前四个月新增2.87万种
　　人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1—4月，适老化产品新增2.87万种，截至4月底，适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。 市场监管总局发布数据显示，截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。…
消费品质量安全“三进”暨科技周进社区活动举办
　　人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）5月26日，由市场监管总局质量监督司主办的2025年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”活动暨科技周进社区活动在石家庄举办。 活动上，市场监管总局质量监督司相关负责人表示，加强消费教育引导，让科学、理性的消费理念深入社区、校园与乡镇，是市场监管总局开展“三进”活动的主要目的；我们要以人民诉求为先导，以质量监管为基石，以社会共治为目标，筑牢消费安全防线，改善消费环境，让消费者放心、舒心、安心消费，从而提振消费信心。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部