择 远

原标题：会展经济“瞭望窗”的“乘数效应”要发挥好

“感受上海”“宁波参展，欢迎偶遇”“转展成都”……这是笔者朋友圈里一位朋友最近的足迹。这些足迹，见证了她近期忙碌而又充实的展会行程。

第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会、第二十届中国西部国际博览会……一场场会展接连举办，聚集起人流、物流、信息流，有力带动了各行各业的发展，为经济高质量发展注入新动能。

会展业被视为经济发展的“瞭望窗”，具有典型的“乘数效应”。据测算，国际上，会展业的产业带动系数大约为1∶9，即每1单位的会展收入可以带动9单位的相关产业收入，形成“一业兴，百业旺”的连锁反应。

当前，我国会展业正呈现出蓬勃发展之势。根据中国会展经济研究会发布的《2024年度中国展览数据统计报告1.0》，2024年全国共举办线下展览8916场，总面积近1.47亿平方米，国内知名展览馆出租率高涨，会展热度持续上升。同时，境外自主办展数量攀升，增幅达13.68%。

会展是产业发展的“晴雨表”，是畅销产品的“风向标”。结合最近一段时间举行的多场会展来看，成果丰硕：第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会期间，展出文化产品超过12万件，4000多个文化产业投融资项目在现场进行展示与交易，参展产品品类创历史之最；第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会国内外专业采购商数量达1.7万人次，实现展期进口采购订单超100亿元；第二十届中国西部国际博览会吸引了来自境外62个国家（地区）和国内27个省（区、市）的3000余家企业参展……

一场高质量的展会，是链接时空的“聚合器”，串联起产业链的上下游，让不同的企业得以在同一平台中实现高效对接，促进行业间的信息流通和技术共享，加快产品创新与产业升级的步伐；是企业品牌的“放大镜”，可以让更多客户了解公司的品牌和实力，提升企业的市场认知度与竞争力，促进产品开拓市场和规模化应用；是了解市场的“探路仪”，帮助企业洞察市场需求，进一步开发市场所需的产品，拓展市场边界。

为充分发挥会展的“乘数效应”，笔者认为，一方面，要强化会展经济作为现代产业体系中的关键纽带作用。因此，要避免同质化问题，通过发展各具特色的会展业务，精准满足多元化、高品质的市场需求，形成可持续发展的良性循环；另一方面，要切实提升会展业的综合效应，进一步提升展会的专业化水平，强化对高端要素的集聚能力，推动展会与产业深度融合。

好风凭借力，送我上青云。一场场会展令人应接不暇，带来无限机遇。各方借助会展东风，扩大“朋友圈”、拓展“产业圈”，用一份份订单书写高质量发展的新篇章。

(责编：杨曦、陈键)

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