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政策助农重在接地气

李思隐
2025年05月28日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：政策助农重在接地气

　　近日，安徽颍上县关屯乡主动敞开政府大门为跨区作业农机手免费提供食宿，引发社会关注。不少网友表示，从中感受到基层治理越来越贴心了。

　　夏粮抢收是一场与时间赛跑的硬仗。由于农作物成熟期高度集中，农机需求经常呈现爆发式增长，需要进行跨区域调度。但跨区作业可能因为与当地农户需求对接不精准，形成农机“扎堆闲置”或“覆盖盲区”，或因农机手长途奔波导致体力透支，影响实际作业效率。通过主动开放食堂等场所，免费提供生活保障，一方面可有效解决跨区作业农机手的食宿难题，让跨区作业农机手安心工作；另一方面将分散的农机手群体纳入规范化服务体系，可更好整合成有序协同的作业网络，充分释放抢收效能。

　　物理空间简单腾挪的背后，彰显出基层治理思路的转变。农业服务与产业规划不同，往往具有接地气、通民意、显真情等特征。倘若只是发发文件、定定指标，停留在宏观调度层面，实际效果可能不甚理想。以细节上的政策关怀构建服务型治理，从“被动管理”向“主动服务”转变，是当下地方政府改进工作的努力方向。

　　突破往往始于细微处的改变，农业服务需要做好宏观布局的顶层设计，更需夯实微观治理的民生根基。以解决具体问题为导向，多深入田间地头开展沉浸式调研，倾听群众实际需求，体察百姓急难愁盼，才能真正把工作做到群众心坎上。

(责编：杨曦、陈键)
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