刘慧

原标题：2025年全国粮食和物资储备科技活动周启动

本报长沙5月27日讯（记者刘慧）2025年全国粮食和物资储备科技活动周27日在湖南长沙启动，本次科技活动周的主题是“强化科技人才支撑 促进粮储事业发展”。

国家粮食和物资储备局面向社会发布了包括粮仓智慧绿色储粮技术体系创新、储粮害虫智慧监测与绿色防控集成技术、粮食收购智能扦检系统、负压散料输送系统关键技术装备创新与应用、粮食真菌毒素检验监测预警关键技术体系、适度加工小麦粉及大宗面制品产业化升级关键技术装备与应用等粮食流通领域的10项科技创新成果。

据介绍，本次科技活动周将广泛推介粮食和物资储备科技创新成果，同步开展人才供需对接、“粮食科普乡村行”、科技成果展示等系列活动。

(责编：杨曦、陈键)

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