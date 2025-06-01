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安徽南陵县构建全链条科技创新服务体系——

智能物流装备产业风生水起（发展各具特色的县域经济）

本报记者  田先进
2025年06月01日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　智能分拣线快速运转，物流共配中心一派忙碌；大街小巷，无人配送车往来穿梭。

　　“不用人工核对地址，也少了很多风吹日晒。”邮政投递员朱锡琴说，“有了智能设备，效率大大提升。”

　　在安徽省芜湖市南陵县，上百台无人配送车，负责县城90%的驿站投递，日均配送快递超3万件。今年3月，快递无人配送业务还从县城扩展到乡村。

　　2024年10月，习近平总书记在安徽考察时指出：“加强以县城为重要载体的城镇化建设，壮大县域经济。”

　　南陵县抢抓机遇，加力推动智能物流装备产业优化提升，为县域经济高质量发展注入充沛活力。

　　在安徽中科微至物流装备制造有限公司，数字化生产车间高效运转。“我们的产品覆盖自动分拣、智能仓储等领域，产值连续3年在10亿元左右。”公司行政经理吴晶说。

　　立足汽车零部件制造基础，南陵县大力发展智能物流装备产业，加快培育特色产业集群。

　　主动上门拜访、邀请实地考察、落实产业政策……凭借满满的诚意和不懈的努力，南陵县引来安徽中科微至物流装备制造有限公司等企业，迅速形成较为完整的产业链条。

　　“精准的产业定位、对优质企业的招引以及后续政策帮扶，驱动智能物流装备产业迅速崛起。”南陵县邮政业发展中心主任范连城说。

　　强化创新赋能。与国家邮政局发展研究中心展开全方位合作；与顺丰控股股份有限公司在共研智慧物流装备等方面达成战略合作协议；南陵邮谷科技创新园区等各类高能级创新平台加速构建。

　　丰富产业生态。吸纳61家公司，发起成立长三角快递物流智能装备产业联盟，助力企业开拓市场。

　　拓展应用场景。发布16项无人化应用场景清单，构建“场景应用+商业运营+产业基地”的全链条科技创新服务体系。

　　截至目前，南陵县已集聚智能物流装备产业相关企业170余家，总投资额超260亿元。2024年，南陵县智能物流装备产业集群实现产值88.14亿元，同比增长22.4%。

　　发展新兴产业，创新人才的可持续供给尤为关键。南陵县联合芜湖职业技术学院打造现代物流智造学院，2024年首批招生约300人。

　　“我们将继续建强‘政府+企业+院校’联合创新平台，加大科技创新力度，精心培育产业生态，深化场景应用实践，赋能产业更好发展。”范连城表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月01日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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