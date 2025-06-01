本报记者 罗珊珊

今年以来，国际环境急剧变化，外部冲击影响加大，但我国外贸仍旧保持平稳增长，彰显出强大韧性。当前，外贸运行情况如何？记者近日走近商家、跨境电商平台、海关监管一线，跟随三名奋斗在一线的外贸人，探寻中国外贸的韧性密码。

山东锐图激光科技有限公司总经理马同伟——

“危机一直有，机会也一直在”

上午9点，山东锐图激光科技有限公司，一场晨会开始。

刚刚坐了十几个小时飞机的公司总经理马同伟，直接从机场赶到会场：“这次去埃及收获不小，参加了埃及最大的门窗幕墙行业展览会，认识了很多新客户。埃及分公司运营顺利，刚开业就收获了十几个订单。”

会上，4月初在美国纽约设立的分公司也是讨论重点。目前，分公司的专业售后和服务人员已经就位。

外部环境更趋复杂严峻，没有动摇企业开拓国际市场的信心。

“信心从哪儿来？”记者问。

“在山东，聊城有轴承产业带、济南有激光切割机产业带，无论是配件供应、专业人才，还是规模和技术，我们的产业集中优势无可比拟。”干了十几年外贸，马同伟看得长远，“中国制造在全球市场的机会始终都有。在激光设备领域，我们不仅向高端化、自动化方向持续升级，也在加快布局全球分公司，努力提供更好的用户体验和售后服务。”

晨会结束后，马同伟紧接着去工厂车间，检查订单排单生产情况。

“目前，我们的在手订单已经排到两个月后，正抓紧出货。这些年，激光切割机的技术壁垒不断被突破，单台机器价格从原来的百万元降低到20万至30万元。全球制造转型升级，对精度和效率更高的激光切割机有很强的需求。”马同伟敏锐察觉市场风向，将业务拓展到东南亚、非洲等地区。

午饭后，来不及休息，马同伟开始接待俄罗斯和沙特阿拉伯的客户。

去库房看工厂、走访上下游公司、聊产品谈价格，整个下午，马同伟与客户进行了深入交流。“现场成交了150万元的订单。接下来要深耕这两个市场，我们也达成了共识。”马同伟说，“许多客户都是多年朋友，大家在一次次交易和交流中积累下深厚的互信。今后，我们会结识更多新朋友！”

下班回到家，但工作还没结束，晚上10点半，马同伟还有一个美国分公司的线上会议。“危机一直有，机会也一直在。我们时刻关注美国市场，已经备好了6—8个柜的机器可以随时发货。”马同伟感慨道，“这就是外贸人寻常的一天，忙碌也充实。”

阿里巴巴国际站市场部相关负责人陈唐——

“精准助力企业更好出海”

往年5月，并不是陈唐工作的“旺季”。对于这名阿里巴巴国际站大促营销的负责人来说，3月和9月是海外专业买家的采购旺季，才是最忙的时候。“没想到今年迎来了人生中第一个‘外贸618’。”陈唐有些感慨。

一大早，浙江杭州，阿里巴巴滨江园区的食堂还飘着葱油拌面的香味，陈唐已来到工位。中美日内瓦经贸会谈后，原本还处于观望状态的美国买家迅速涌入阿里巴巴国际站。陈唐和团队立刻作出决定，紧急上线美国专场，更好接住美国买家的需求。

“跨境电商的一大优势是沉淀了大量行业数据，可以第一时间掌握供需两侧的最新动向，精准助力企业更好出海。”陈唐在后台注意到，美国专场大促首日，各行业订单量显著上涨，服装及配饰、家居园艺、消费电子等品类位居前列；从增长势头看，汽配用品同比增长62%、机械设备同比增长46%。

陈唐分析，过去一段时间，阿里巴巴国际站APP被美国中小企业大量下载，一度登上美国购物类APP下载榜首。再加上美国零售商、自有品牌商普遍只储备了1到2个月的货，关税调整激发了他们下单的意愿。

机会难得，必须快速行动。下午1点，一场跨部门的综合协调会迅速达成一致，美国专场大促不仅要持续到6月，还要再加力，平台上所有商家都可以报名参加。

“时间很紧，不仅要做好美国市场的营销开拓，也不能落下其他市场的维护拓展。”陈唐正同步推进一系列面向欧洲市场的营销活动。去年12月以来，阿里巴巴国际站上的欧洲市场订单量突飞猛进，尤以法国市场为最，订单增速一度达到150%。意大利、西班牙、德国、英国等欧洲主要市场同样有不错的表现。

“这主要得益于中欧经贸关系日益紧密，同时欧洲市场消费复苏，中国商品在国际市场始终具有比较优势。”陈唐时刻关注着全球市场变化。

夜幕降临，陈唐依然在和团队一起奋战，搭建商家报名通道和大促会场，目标只有两个字——“出海”。

南京海关所属江阴海关监管科副科长刘杰——

“‘走出去’的航线越织越密了”

早上9点，江苏无锡江阴港，南京海关所属江阴海关监管科副科长刘杰正在查看当日运抵海关监管作业场所的货物情况。

电脑屏幕上，每一行是一项产品，合金钢丝、聚酯切片、塑料粒子、电动滑板车、散货船……从中间品到消费品、从“小身板”到“大巨头”，自江阴港出海的货物种类越来越丰富。

鼠标滑动间，一票出口至东盟的“镀铜钢丝”物流申报信息跃入刘杰的视野：“贝卡尔特这匹‘快马’，出口东盟市场越跑越快。”不久前，在服务江阴外贸企业“百家走访、千家征询”活动中，他从贝卡尔特公司了解到，其一季度出口东盟市场的货值较去年同期已实现翻倍。

奔赴海外的，既有长期深耕国际市场的“老将”，也不乏首次走出去的“新锐”。“3月，133辆国产客车出口沙特；5月初，一家本地民营企业生产的宠物清洁湿巾首次出口，打开泰国市场……”刘杰如数家珍。

下午2点，刘杰与同事陆波来到码头，对照装载舱单、提运单和报关单，一一验核申报出口的集装箱情况：“封志完好，未见异常。”

几乎同一时间，码头将运抵报告上传到监控系统并触发电子放行指令，等候在一旁的红色卡车载着一个个集装箱驶向泊位。在吊机抓斗的精准快速咬合下，集装箱被吊装至国际航行船舶。

望着渐行渐远的船影，刘杰聊起了江阴港的发展变迁：从1992年开港的内河小港，发展为现在全国内河港口货物吞吐量第三大港口，江阴港已与200多个国家和地区的600多个港口建立通航关系。今年以来，开通3条直航干线。

“‘走出去’的航线越织越密了。”刘杰说，“今年2月开通的‘江阴—葡萄牙’外贸集装箱直航航线，首船装载1300多个集装箱，是江阴港开港以来装载量最大的船舶。5月新开的江阴港到柬埔寨西哈努克港直航航线，物流周期压缩3天，沿路还将挂靠越南、泰国、柬埔寨三国的主要港口，货物出口东盟更便捷。”

当天，还有来自东南亚的橡胶产品抵达，刘杰继续忙碌在各个海关监管作业场所间。

（丁茜茜参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经