下层跑火车、上层搞物流

本报记者 李心萍

图为平湖南综合物流枢纽项目二期工程。

任思思摄（人民视觉）

日前，全国首例铁路盖上智慧物流园——广东深圳平湖南综合物流枢纽项目二期工程钢结构主体完工，预计年内竣工。

“铁路盖上物流园指的是，在保留既有铁路货场的同时，向上拓展空间，在盖板转换层上建设智慧物流仓库，实现了铁路用地的立体开发。”广铁集团深圳建设指挥部工程部副主任谷峰解释。

以平湖南综合物流枢纽项目为例，其地面一层为铁路货场，包括4条货运线、3个站台；二层为11栋高标物流仓库。由4座运输坡道及7条运输通道实现垂直和水平运输功能。

铁路用地立体开发，好处多多。

有利于实现土地的集约高效利用。

观察平湖南综合物流枢纽项目所处区位，其位于深圳龙岗区，东临丹平快速路、北接机荷高速、南连水官高速，被京九铁路和广深铁路围合，平盐铁路、平南铁路与国家铁路网在此交会。在寸土寸金的深圳，如此适合承担物流枢纽功能的地块屈指可数。

“项目在全国率先探索‘铁路货运场站存量土地集约利用’的开发模式，有效整合了铁路资源和地方产业资源，可大幅提升土地产出价值，具有很强的示范意义。”谷峰说。

有利于实现货物的高效集散周转。

“以前，铁路货场、物流园区在不同地方，货物进行多式联运时，需要经过多次转运，不仅耗时，还增加成本。”中铁二十五局深圳平湖南综合物流枢纽项目总工程师杨磊介绍，如今通过铁路盖上物流园，可实现“一站式”转运，极大降低运输周期与成本。

随着平湖南综合物流枢纽项目建成，以及与平盐铁路连通，物流枢纽与深圳港将实现铁路直达。

“未来，货物抵达深圳港后，可直接搭乘火车，在1小时内直达平湖南综合物流枢纽。”杨磊说，随后可快速编组，转乘其他火车前往全国各地，甚至搭乘中欧班列前往欧洲，也可快速转乘汽车。

通过立体开发，铁路货站升级成集公铁海多式联运、区域分拨配送、公共仓储、物流信息服务于一体的综合物流枢纽。

测算显示，较目前的运输模式，新模式可节省40%的时间，推动物流效率提升30%以上，预计2026年将承担深圳140万标箱海铁联运任务。

据悉，平湖南综合物流枢纽项目建成后，将成为全国最大单体铁路物流中心和亚洲单体规模最大的公铁海多式联运中心。

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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