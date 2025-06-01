中汽协发出倡议反对无序“价格战”，工业和信息化部表示——

本报北京5月31日电 （记者王政）针对5月23日以来，某车企率先发起大幅降价活动，多家企业跟进效仿，引发新一轮“价格战”恐慌，中国汽车工业协会近日发布《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》。如何看待中汽协发布的倡议？对于汽车行业“价格战”等“内卷式”竞争，行业主管部门将会采取哪些措施？

工业和信息化部相关负责人表示，工业和信息化部赞同并支持中汽协“维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议”。车企之间“价格战”，给汽车企业正常的生产经营带来较大冲击，危及行业健康、可持续发展。

工业和信息化部鼓励企业通过技术创新、管理创新降低生产成本，给广大消费者带来更优质、更具性价比的产品。企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品质量性能和服务水平，甚至带来安全隐患，损害消费者权益。长此以往，产业发展的内生动力也会减弱。可以说，“价格战”没有赢家，更没有未来。

工业和信息化部将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度，推动产业结构优化调整，加强产品一致性抽查，配合相关部门开展反不正当竞争执法，采取必要的监管措施，坚决维护公平有序市场环境，切实保障消费者根本利益，推动汽车产业高质量发展。

这位负责人表示，希望企业坚持守正创新、质量第一，通过加强技术创新，不断提高产品品质、提升服务质量，践行社会责任，打造良好品牌形象。

又电 中国汽车工业协会近日发布《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》。

倡议指出，近年来，我国新能源汽车产业快速发展，新能源汽车新车销售占比已经超过40%。当前，行业整体运行呈现稳中向好态势，市场活力持续释放。我们也看到，一段时间以来，行业盈利水平下降，以无序“价格战”为主要表现形式的“内卷式”竞争，是行业效益下降的重要因素。产品售后服务保障、企业创新发展需要持续加大投入，而“价格战”严重影响企业正常经营，冲击产业链供应链安全，把产业发展带入恶性循环。

中汽协提到，无序“价格战”加剧恶性竞争，将进一步挤压企业利润空间，进而影响产品质量和售后服务保障，不仅阻碍行业自身健康发展，也将危害消费者权益，并带来安全隐患。

新能源汽车是新质生产力的典型代表，正引领汽车产业加速转型升级，维护行业健康发展十分重要。中汽协提出倡议：

所有企业严格遵从公平竞争原则，依法依规开展经营活动；优势企业不为垄断市场，挤压其他主体生存空间，损害其他经营者合法权益；企业在依法降价处理商品以外，不以低于成本的价格倾销商品，不进行诱导消费者的虚假宣传，扰乱市场秩序，损害行业和消费者根本利益；所有企业应对照国家相关法律法规进行自查整改。

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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