高技术制造业连续4个月处于扩张区间

据新华社北京5月31日电 （记者潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日发布数据，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月上升0.5个百分点。

制造业生产活动有所加快，大型企业PMI升至临界点以上。统计数据显示，5月份，制造业生产指数为50.7%，比上月上升0.9个百分点，升至临界点以上。新订单指数为49.8%，比上月上升0.6个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月上升1.5个百分点，重返扩张区间。

高技术制造业延续扩张，进出口指数均有回升。从重点行业看，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间，延续较好发展态势；装备制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8个百分点。5月份，新出口订单指数和进口指数分别为47.5%和47.1%，比上月上升2.8和3.7个百分点。调查中部分涉美企业反映外贸订单加速重启，进出口情况有所改善。

市场预期改善。5月份，制造业生产经营活动预期指数为52.5%，比上月上升0.4个百分点，制造业企业对近期市场发展信心总体保持稳定。其中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均持续位于56%以上较高景气区间，相关企业对行业发展更为乐观。

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经