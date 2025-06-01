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有序推动绿电直连发展

提升新能源就近就地消纳水平

2025年06月01日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月31日电  （记者丁怡婷）国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，提出以满足企业绿色用能需求、提升新能源就近就地消纳水平为目标，按照安全优先、绿色友好、权责对等、源荷匹配原则建设运行绿电直连项目。

　　直连是指电源不直接接入公共电网，而通过与用户直接连接的电力线路向单一用户供电，供应的电量可以清晰物理溯源。国家能源局有关负责人表示，现阶段，绿电直连电源为风能、太阳能、生物质能等新能源，既包括新建电源，也包括存量新能源项目。

　　该负责人说，随着我国新能源跃升式发展，新能源消纳压力逐年递增，在远距离输送的同时，通过绿电直连项目等能够挖掘就近就地消纳需求，拓展新能源应用场景，提高新能源资源利用效率。此外，项目也能够满足用户绿色低碳转型需要，为用户降低用电成本提供更多选择。

　　通知要求项目新能源年自发自用电量占总发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例由2025年不低于30%逐年提升至2030年不低于35%，引导新能源项目尽可能就近就地消纳利用。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月01日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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