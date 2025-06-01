山西加强流域综合治理，推动流域生态环境质量不断改善

本报记者 付明丽

黄河流过内蒙古高原，折而向南，从偏关县老牛湾进入山西。“黄河竟然这么清！”不少第一次来老牛湾的游客都会发出这样的感叹。

“经过多年治山增绿、涵水固沙，黄河入河泥沙大大减少。同时，下游修建了万家寨水利枢纽工程，水流减缓，泥沙沉淀，河水变得清澈。”山西省忻州市偏关县水利局局长梁晓光解释。

黄河在山西省内全长965公里，占黄河全长近1/5，流经4市19县（市、区）。山西是黄河流域中游地区重要省份，大部分地区沟壑纵横、生态脆弱，是黄河泥沙的主要来源地之一。

近年来，山西加强综合治理、系统治理、源头治理，黄河流域生态环境质量不断改善。2024年，山西黄河流域优良水体比例达91.5%。

加强水土流失治理，进一步筑牢生态安全屏障

正值假期，老牛湾景区迎来旺季，民宿入住率超过九成。

老牛湾火了，主要是因为老牛湾绿了。“以前，一到春天风沙大得很，有时白天也要点灯。现在，山青水绿，游客也多了。”老牛湾村村民魏永富以前是镇上的林业员，种了40多年树，对当地变化深有感触。

偏关县是黄河入晋第一县，这里地处毛乌素沙漠边缘，种树是一件大事。

早上7点，水泉镇好汉山，偏关县森辉扶贫攻坚造林专业合作社植树工人王荣生用电镐钻碎石头，垒成树坑，放上油松苗，填土踩实。大山高差200多米，需要人工搬苗。王荣生手抬肩扛，山顶山底来回跑。太阳落山一盘点，一天种下100棵树。今年这家合作社种下1.8万多棵树。

偏关的山，坡陡土浅石硬，种活一棵树不容易。偏关县林业局局长王安荣介绍：“树种下以后，要进行3年人工管护，不成活还要补栽。”

一棵棵种，一任任干。全县林草覆盖率由10年前的27%增加到48.6%，特别是黄河和长城沿线达60%以上。

今年，偏关县将继续推进“三北”工程六期，完成吕梁山黄河流域沿黄线生态保护和退化林修复项目6万亩。“我们扩绿、兴绿、护绿并举，打好黄河‘几字弯’攻坚战。”王安荣表示。

山西把黄河流域作为生态建设的主战场。“十四五”以来流域内累计完成营造林1341万余亩，沿黄19个县（市、区）实现基本绿化。2024年，山西水土保持率达到65.5%，水土流失面积、强度持续双下降。

黄河问题，表象在黄河，根子在流域。眼下，山西正以黄河多沙粗沙区、中条山区、太行山区、永定河上游4个国家级水土流失治理区为重点，打造100条高质量精品小流域。

“我们今年将继续提升全省水土保持率，进一步筑牢京津冀和黄河生态安全屏障。”山西省水利厅相关负责人表示。

集中排查整治，提升入黄支流水质

2024年，山西印发《山西省黄河干流流经县生态环境综合治理攻坚方案》，以黄河干流流经的19县（市、区）和16条主要入黄支流为重点，集中开展排查整治，开展“净河、减污、治路、洁产、扩绿”五大行动，并针对性谋划实施一批工程项目。

运城段是黄河干流山西段的最后一段，全长345公里。沿线人口密集、企业众多，汾河、涑水河等入黄支流污染形势较为严峻。

风过天晴，运城永济市伍姓湖，60米长的清淤船轰鸣作响。只见铰刀旋转，深入湖底，将淤泥抽吸上来，通过管道输送至岸边污泥脱水厂，无害化处理后，用于河湖堤坝加固和停车场建设。

“今天清出3000立方米淤泥，计划再上一条船，加快清淤速度。”永济市林业局野生动植物和湿地自然保护站负责人杨帆在现场盯进度。

伍姓湖地处中条山北麓，是山西最大的淡水湖，也是省级湿地自然保护区，湖区水域面积11.3平方公里，有将近两个西湖大。

“伍姓湖是黄河一级支流涑水河的调蓄湖，对整个流域的水资源调配和生态平衡具有关键作用，尤其对涑水河水质有直接影响。”杨帆介绍。

上世纪八九十年代以来，伍姓湖上游工业和城镇生活污水直排，岸边搞农业种植，湖里搞水产养殖，导致水体污染、污染物沉积，生态环境极为脆弱。

2017年，永济市启动伍姓湖生态保护修复治理工程，退耕还湿、退渔还湿、拆违治乱，伍姓湖水生态环境得到很大改善。

山西提出，到2025年，16条主要入黄支流入黄口水质提升至地表水Ⅲ类及以上标准。杨帆告诉记者，伍姓湖生态欠账多，为如期实现目标，去年又启动两项治理工程。

站在伍姓湖岸边，眼前水域被绿色围栏包围，香蒲摇曳，白鲢畅游。这是伍姓湖水质提升及生态修复建设项目的一部分。

“我们将湖滨带200米水域封控起来，计划种植2700亩水生植物，投放44.8万尾白鲢鱼，进一步提升水质。”杨帆介绍。

浅滩上，白鹭低颈觅食。沿湖路上，游人骑行。“我们计划在这里打造科普教育基地，预计每年接待游客200万人。”杨帆充满期待。

截至目前，山西省黄河干流流经县生态环境综合治理项目累计开工149个，完工86个。2024年，黄河干流山西段连续第三年保持Ⅱ类及以上水质。

实施生态保护工程，净化黄河“毛细血管”

周末，太原市汾河湿地公园，数百只红嘴鸥盘旋成阵、俯冲捕食。岸边围满市民，摄影爱好者架起“长枪短炮”频频按动快门。

候鸟是生态的“晴雨表”。经过四期治理，汾河太原城区段生态环境和水质持续改善，160多种鸟类在此安家。

汾河是山西的母亲河，也是黄河的第二大支流。汾河流域是山西省经济发展水平较高、工业经济较为密集的区域。

2023年，山西印发《“一泓清水入黄河”工程方案》，实施生态保护工程285个项目、投资近千亿元，努力实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”的目标，让“一泓清水入黄河”。截至目前，项目已全部开工，完工超六成。

太原市小店区南马村，“一泓清水入黄河”生态保护工程太榆退水渠水质提升项目现场，一台打桩机正将一根根混凝土波浪桩插入河道内。后续，还要在河道底部铺设膜曝气生物膜反应器，总长8.3公里。

“相当于在河道里装了一个‘超级净化器’。”太原市生态环境小店分局局长冯志宏解释。

太榆退水渠是汾河一级支流，承担着太原南部、晋中城区的排退水，沿线村庄众多，一直是汾河水质治理的重点和难点。2019年，太榆退水渠曾因入汾口劣Ⅴ类水质，被省里挂牌督办。

这是一块难啃的“硬骨头”。太榆退水渠太原段沿线涉及19个村、26个污水处理站，主线、支线总长度23315米，施工还需穿过铁路、河流等。

治理工作分两步走。

第一步，截污纳管，将沿线污水全部引入标准较高的汾东污水处理厂处理。2024年6月底，管网通水，效果立竿见影，太榆退水渠水质首次全线达到优良。

为解决水质达标不稳定问题，今年，太原市启动第二步，水质提升。眼下，太榆退水渠水质提升项目正紧张施工，预计主汛期来临前完工，将实现日处理污水13万立方米，确保水中COD（化学需氧量）、氨氮、总磷三项主要指标，稳定达到排放标准。

“一泓清水入黄河”生态保护工程实施以来，山西聚焦太榆退水渠、浍河、文峪河、磁窑河、杨兴河等污染较重的支流和汾河干流污染仍然较重的区域，统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治和矿区生态环境综合整治，净化黄河“毛细血管”。

上下游协同发力，汾河流域水质、水量持续向好。2024年，汾河入黄口庙前村断面首次达到Ⅲ类水质。

2025年是“一泓清水入黄河”生态保护工程的收官之年，山西正加速推进重点工程进度，确保目标圆满完成。

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 05 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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