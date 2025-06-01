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保护生态环境必须依靠制度依靠法治（生态论苑）

嘉 哲
2025年06月01日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　用最严格制度、最严密法治保护生态环境，不断提高生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化水平

　　

　　生态环境法典草案不久前提请十四届全国人大常委会第十五次会议审议，这是我国第二部以“法典”命名的法律，将有助于以更强的法治力量护航美丽中国建设。

　　保护生态环境必须依靠制度、依靠法治。党的十八大以来，我国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态文明制度体系更加健全，生态文明法治建设不断推进，绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐。

　　“史上最严”环境保护法，以法律形式确定生态文明建设必须遵循的基本理念、基本原则、基本制度；制定《生态环境保护督察工作条例》等党内法规，推动地方落实生态文明建设和生态环境保护责任；建立实施领导干部自然资源资产离任审计、污染防治攻坚战成效考核、河湖长制等制度，党委领导、政府主导，企业主体、社会组织和公众共同参与的责任体系更加严密健全。

　　在江西鄱阳湖，随着气温逐步升高，冬夏候鸟最近顺利“换岗”。对这些“远方来客”，保护举措越来越到位。从出台《江西省鄱阳湖自然保护区候鸟保护规定》，用制度武器保护候鸟，到实施湿地生态保护补偿，促进人鸟和谐，江西不断织密织牢制度之网，为候鸟创造良好的栖息环境。在福建厦门，筼筜湖从“臭水湖”变为“城市会客厅”，离不开《厦门市筼筜湖区管理办法》《厦门经济特区筼筜湖区保护办法》等制度机制的保障。在江苏南京，浦口区桥林街道的长江岸线一度熏得人睁不开眼，当地开展专项整治行动，制定并实施《南京市长江岸线保护办法》《南京市长江岸线保护条例》，“生产岸线”实现向“生态岸线”的蝶变。实践证明，只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态环境保护提供可靠保障。

　　成效有目共睹，但也要清醒看到，我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。必须紧跟时代发展，紧扣群众需求，全面深化、纵深推进生态文明体制改革，坚持在法治轨道上推进生态文明建设和生态环境保护，为建设人与自然和谐共生的美丽中国提供有力保障。

　　新征程上，要锚定美丽中国建设目标，坚持把制度建设作为重中之重，进一步完善生态文明法律制度。以深化生态文明体制改革为动力，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。稳步有序推进生态环境法典编纂，通过法典形式系统确认新时代生态文明建设成果，将实践证明行之有效的成熟经验上升为法律制度规定。完善生态文明法治监督体系，激发起全社会共建共享美丽中国的强大合力。强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线，把生态环境领域的制度优势转化为治理效能。

　　牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，用最严格制度、最严密法治保护生态环境，不断提高生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化水平，青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国建设，步伐将越来越坚实。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月01日 05 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)
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