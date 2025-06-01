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中央生态环境保护督察十年

受理转办群众生态环境举报34万多件（数说美丽中国）

2025年06月01日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　水口水库是福建闽江最大的水库，曾经，大面积网箱养殖导致库区水体污染。中央生态环境保护督察通报后，当地大力实施网箱养殖清退等整改举措，库区实现水清、岸绿、景美的蝶变，闽江水质逐渐好转。

　　2015年12月以来，中央生态环境保护督察已完成两轮全覆盖，第三轮完成3个批次督察任务。

　　截至目前，督察累计受理转办的群众生态环境信访举报34万多件，绝大多数已办结或阶段性办结，坚决查处一批破坏生态环境的重大典型案件、解决一批人民群众反映强烈的突出生态环境问题。

　　“我国创造性建立起系统完整的生态环境保护督察制度，推动压实各级领导干部生态环境保护责任，推进生态文明建设。”生态环境部环境规划院副院长万军表示。

　　督察始终奔着问题去，奔着责任去。在督察有力推动下，甘肃祁连山国家级自然保护区生态破坏、陕西秦岭北麓西安境内违建别墅、青海木里矿区非法开采等问题基本解决。

　　据统计，前两轮督察共移交667个责任追究问题，共追责问责9699人。在督察推动下，绿水青山就是金山银山理念成为全党全社会的共识。

　　近日，第三轮第四批中央生态环境保护督察全面启动。中央生态环境保护督察工作领导小组办公室有关负责人表示，将牢牢牵住生态环境保护责任制这个“牛鼻子”，深入推进生态环境保护督察，建设人与自然和谐共生的美丽中国。

　　（本报记者  寇江泽）

　　《 人民日报 》（ 2025年06月01日 05 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)
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