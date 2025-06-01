林彦婷

夜幕下的海岸，海浪轻拍沙滩，泛起一道道幽蓝荧光，仿佛大海流出的眼泪，人们赋予了它一个美丽的名字——“蓝眼泪”。近期，我国多地沿海出现“蓝眼泪”奇观，吸引无数游客慕名前往。

我国沿海出现的“蓝眼泪”大多是夜光藻的发光现象。夜光藻是一种海洋甲藻，为单细胞生物，细胞近于球形，直径为0.2—2毫米，肉眼可见，其体内含有荧光素和荧光素酶。受到外界扰动时，在荧光素酶的催化作用下，夜光藻体内的荧光素与外界氧气发生反应，会发出蓝色荧光。

“蓝眼泪”的形成是个复杂的过程，受到海洋、生物、气象等多重因素的综合影响，气象条件是其中重要的一环。当海温在21—23摄氏度、风力为3—4级的条件下，最有利于出现夜光藻。夜光藻有避光性，阴天更有利于“蓝眼泪”浮于海表面。同时，受到风和洋流的影响，海上的夜光藻会在近岸聚集。在北风时，“蓝眼泪”多出现在北朝向的海滩，南风时则多出现在南朝向的海滩。受夜光藻密度、潮汐、风浪等多重因素共同影响，“蓝眼泪”出现的持续时长从数十分钟到数小时不等。

“蓝眼泪”在全国沿海多地均有出现，南方地区的海南、广西、广东、福建、浙江等地，北方地区的山东、天津、河北和辽宁等地，都出现过“蓝眼泪”现象。其中，福建平潭岛为“蓝眼泪”高发地，每年的3—6月是平潭“蓝眼泪”最佳观赏期。

2017年起，福建省平潭综合实验区气象局开展“蓝眼泪”预报研究。通过大数据分析，筛选出与“蓝眼泪”出现概率高相关的气象和海洋因子，利用机器学习算法建立平潭“蓝眼泪”概率预报模型，可实现未来5天的“蓝眼泪”出现概率预报。2020年3月，福建省平潭综合实验区正式对外开展“蓝眼泪”预报服务。气象赋能，慕名到平潭追“泪”人数屡创新高。数据显示，2023年、2024年连续两年平潭全年接待游客突破千万人次，旅游总收入突破百亿元。

值得注意的是，观赏“蓝眼泪”时，需提前关注当地天气信息，避免恶劣天气时前往。观赏时，海滩夜间光线昏暗、地形复杂，需时刻关注潮水变化，防止被上涨的潮水围困。

（作者为福建省平潭综合实验区气象局工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年06月01日 05 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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