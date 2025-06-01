记者 董蓓

原标题：5月份我国经济总体产出保持扩张

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会31日发布的数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月上升0.5个百分点，景气水平比上月改善；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月下降0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，我国经济总体产出保持扩张。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时指出，5月份，企业生产加快。生产指数为50.7%，比上月上升0.9个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动有所加快。新订单指数为49.8%，比上月上升0.6个百分点。从行业看，农副食品加工、专用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%，供需两端较快增长。

大型企业PMI升至临界点以上。大型企业PMI为50.7%，比上月上升1.5个百分点，重返扩张区间，其生产指数和新订单指数分别为51.5%和52.5%，比上月上升1.7和3.0个百分点；小型企业PMI为49.3%，比上月上升0.6个百分点，景气水平有所改善。

高技术制造业延续扩张。从重点行业看，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间，延续较好发展态势；装备制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8个百分点，景气水平均有回升。

进出口指数均有回升。新出口订单指数和进口指数分别为47.5%和47.1%，比上月上升2.8和3.7个百分点。调查中部分涉美企业反映外贸订单加速重启，进出口情况有所改善。

市场预期改善。生产经营活动预期指数为52.5%，比上月上升0.4个百分点，制造业企业对近期市场发展信心总体保持稳定。其中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均持续位于56.0%以上较高景气区间，相关企业对行业发展更为乐观。

5月份，非制造业商务活动指数比上月略降0.1个百分点，仍高于临界点，非制造业总体延续扩张态势。

服务业景气略有回升。服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点。从行业看，在“五一”节日效应带动下，居民旅游出行、餐饮消费等较为活跃，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数明显回升，均位于扩张区间，市场活跃度提升；同时，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数继续位于55.0%以上较高景气区间，保持较好增长态势。从市场预期看，业务活动预期指数为56.5%，比上月上升0.1个百分点，今年以来始终位于56.0%以上较高景气区间，表明多数服务业企业对市场发展持续乐观。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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