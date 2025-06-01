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 豫鄂皖积极应对强降雨

全国夏粮小麦收获进度过三成

记者 陈晨
2025年06月01日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：全国夏粮小麦收获进度过三成

记者从农业农村部获悉，截至5月30日17时，全国已收获夏粮小麦面积1.29亿亩，收获进度过三成。湖北、四川及华南地区麦收圆满收官，安徽过八成，河南过六成，陕西过两成，江苏近一成半。

豫鄂皖三省交界10余地市夏粮小麦面积有4500多万亩，是我国夏收重点区域，也是“三夏”强降雨多发地区。5月中旬以来，这一区域连降暴雨、出现旱涝急转，同时夏粮小麦提早集中成熟，夏收形势复杂、任务艰巨。三省积极应对强降雨不利影响，高效组织抢收作业，进度同比明显加快，在5月30日本轮强降雨开始前，相关地方麦收已基本完成。

据气象部门预测，5月30日开始的本轮大范围降雨仍将持续，且降雨中心加快向东移动，将给河南、安徽、江苏等麦收重点省份带来明显降雨，6月2日开始逐步放晴，麦收地区大部天气转好，利于加快推进机收进度。本轮降雨有利于土壤墒情改善，为机播创造良好条件，同时，各地加快抢收进度，为腾茬机播争取了时间、赢得了主动。

农业农村部将密切跟踪天气变化，组织有关省份认真抓好麦收工作和应急抢收抢烘准备，加快推进成熟小麦收晒，切实准备应对天气变化，努力保障夏粮适收快收、颗粒归仓，同时强化收种衔接，认真落实机械化措施促进大面积单产提升工作，努力提高机械化播栽质量效率，为全年粮食丰产丰收打好基础。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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