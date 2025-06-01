记者 訾谦

原标题：端午假期首日预计全社会跨区域人员流动量22997万人次

记者从交通运输部获悉，5月31日端午假期第1天全社会跨区域人员流动量预计22997万人次，环比增长13.9%，同比增长10.2%。其中：铁路客运量预计1780万人次，环比增长12.8%，同比增长3.2%。公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计20922万人次，环比增长14.1%，同比增长10.9%。水路客运量预计100万人次，环比增长52.8%，同比增长26.5%。民航客运量预计195万人次，环比下降9.8%，同比增长1.76%。

5月31日，独库公路全线恢复通车，7座以下小型客车可通行。这条连接天山南北、全长561公里的景观大道，沿线地质、生态多元，分布河流、雪山、森林、草原等景观，可谓“一天阅四季，十里不同天”，是从新疆北部到南疆旅游的最佳线路，广受自驾游爱好者青睐。受天山山区冬季降雪、结冰等自然因素影响，独库公路每年仅有6月到10月开放通行，今年通车时间较去年提前。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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