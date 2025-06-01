金皓原

原标题：海南自贸港：提升口岸通关效率 助力高水平开放

近年来，海南边检机关促进通关服务和口岸管理制度化、智能化、规范化，提升口岸通关效率。据海口出入境边防检查总站统计，近三年来，免签入境海南旅客占入境外国旅客的81%，入境外国旅客占入境旅客总数比例达42%；船舶边检通关时间和船员换班手续时间分别减少20%和30%。图为5月28日拍摄的海南洋浦国际集装箱码头。新华社记者 金皓原摄

(责编：孙红丽、李楠桦)

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