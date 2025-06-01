记者 邱玥

原标题：住房公积金制度惠及面不断扩大

近日，住房城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2024年年度报告》。报告显示，2024年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额36317.83亿元，8127.04万人提取住房公积金27654.84亿元，发放个人住房贷款230.56万笔、13043.07亿元。

报告显示，住房公积金制度惠及面不断扩大。全年住房公积金实缴单位529万个，实缴人数17628.75万人，分别比上年增长6.92%和1%。新开户单位73.99万个，新开户人数1862.47万人。新增沈阳、银川、淄博等23个灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市，试点范围由13个扩大到36个，助力更多灵活就业人员稳业安居。截至2024年末，试点城市累计超过100万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中24万人已使用住房公积金租房或购房。

报告显示，2024年住房公积金租购并举支持缴存人解决住房问题力度更大。全年提取人数8127.04万人，占实缴人数的46.10%；提取额27654.84亿元，比上年增长4.11%。加大租房提取支持力度，重点支持新市民、青年人租房安居。全年共2257.44万人提取住房公积金2720.57亿元用于租赁住房。推动个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，有效减轻缴存人购房支出压力。持续优化使用政策，支持缴存人提取住房公积金支付购房首付款，打通业务办理堵点，大力支持异地贷款和异地购房提取住房公积金。

报告显示，住房公积金服务效能进一步提升。全面推行住房公积金个人证明事项“亮码可办”，全面完成“高效办成一件事”涉及住房公积金的4个服务事项，积极推进住房公积金个人住房贷款购房“一件事”落地见效，助力全国统一大市场建设。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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