记者 孟歆迪 颜维琦

原标题：上海离境退税销售额增长超八成

记者从上海市税务局了解到，4月27日发布的《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》在上海落地实行，有关数据显示，新政实施一个月以来（截至5月27日），上海离境退税销售额同比增长86%，退税额同比增长77%，离境退税规模位居全国首位，释放出良好政策效应。

“离境退税现金退税限额上调至2万元，起退点从500元下调至200元，不论是高价值商品，还是服装等日用品，都可以尽享新政带来的福利。”说起上个月发布的离境退税新政，上海佛罗伦萨小镇总经理陈晓陵难掩兴奋。陈晓陵介绍，一个月的时间内，小镇开具500元以下的离境退税申请单就超过了100份。为进一步提升对境外旅客的吸引力，上海佛罗伦萨小镇正在积极推动小镇内不同类型的品牌商户升级为离境退税商店。

据介绍，新政实施一个月以来，上海市退税商店开具销售额500元以下申请单超1500份，占比超过7%，进一步丰富了境外游客购物选择。

政策红利不仅激活了小额消费市场，更通过放宽退税商店准入门槛，为更多新企业打开发展机遇。新政实施一个月以来，上海市新增离境退税商店超120家，商店总数突破1200家，实现全市16个区全覆盖。

在吸引境外游客的赛道上，政策创新不止于准入放宽，更延伸至服务流程的持续优化升级。新政实施一个月以来，上海新增“即买即退”商店超60家，“即买即退”销售额同比增长132倍，新增新天地、淮海路、第一百货等“即买即退”集中退付点3个，目前全市“即买即退”集中退付点共11个，覆盖浦东、黄浦、徐汇、静安等重点商圈。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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