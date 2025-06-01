张泉

原标题：记者手记：在科技强国建设中勇担重任

“要以‘板凳甘坐十年冷’的定力，夯实基础研究根基”“在勇担科技报国使命中做‘破题者’和‘解题者’”“不仅要传授知识，更要让学生掌握创造知识的能力”……

中国科学院学部成立70周年之际，系列座谈、研讨相关活动陆续开展，多位中国科学院院士的话语掷地有声、令人振奋。

中国科学院学部是“院士之家”，70年来共产生1560位中国科学院院士（学部委员）。

作为科技工作者的优秀代表，中国科学院院士带领团队攻坚克难，解决了一系列重大科技问题，突破了一系列关键核心技术。“两弹一星”、载人航天、高温超导等领域的重大突破，背后都有中国科学院院士的重要贡献。

年逾八旬，李德仁院士仍在带领团队建设通信、导航、遥感一体化的“东方慧眼”智能遥感卫星星座；带领团队发现界面高温超导、观测到量子反常霍尔效应……薛其坤院士从未停下脚步，今年他和团队又在镍基高温超导研究中取得原创性突破。

“要勇于挑战科技前沿的‘无人区’，着力突破关键核心技术瓶颈。”薛其坤说。

中国科学院学部还是国家在科学技术方面的最高咨询机构。“863计划”的制定、国家科学基金制度的建立、中国工程院的成立，都有中国科学院学部的贡献。

近年来，中国科学院学部紧盯科技前沿和国家需求，聚焦人工智能、集成电路、碳达峰碳中和等领域关键问题，组织广大院士开展调研研究，制定相关技术路线图；还围绕黄土高原国土整治、主体功能区划分、新型城镇化建设、京津冀协同发展、西部生态屏障建设、黄河治理等，为经济社会发展建言献策。

截至2025年4月底，中国科学院学部共完成800余份咨询建议，多次承担国家委托的重大咨询评议任务。

培养优秀科技人才、营造良好科学氛围对科技事业发展至关重要。

“科学与中国”院士专家巡讲活动、“千名院士·千场科普”行动……这些活动中，中国科学院学部组织院士们深入全国各地的大中小学、工矿企业、机关单位等，播撒科学的种子。

赵东元院士在复旦大学有一门课，是面向自然科学大类一年级本科生讲授的通识课程，叫普通化学，已经连续上了20多年。“教书育人的核心是要通过教学过程，引导并启发学生，激发他们求真、求知的兴趣和热情。”赵东元说。

建设科技强国的号角已经吹响。有理由相信，作为国家科技事业发展的中坚力量，中国科学院学部和院士必将在科研攻关、人才培养中勇担重任，为科技强国建设贡献更多智慧和力量。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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