打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者手记：在科技强国建设中勇担重任

张泉
2025年06月01日08:46 | 来源：新华网
小字号

原标题：记者手记：在科技强国建设中勇担重任

“要以‘板凳甘坐十年冷’的定力，夯实基础研究根基”“在勇担科技报国使命中做‘破题者’和‘解题者’”“不仅要传授知识，更要让学生掌握创造知识的能力”……

中国科学院学部成立70周年之际，系列座谈、研讨相关活动陆续开展，多位中国科学院院士的话语掷地有声、令人振奋。

中国科学院学部是“院士之家”，70年来共产生1560位中国科学院院士（学部委员）。

作为科技工作者的优秀代表，中国科学院院士带领团队攻坚克难，解决了一系列重大科技问题，突破了一系列关键核心技术。“两弹一星”、载人航天、高温超导等领域的重大突破，背后都有中国科学院院士的重要贡献。

年逾八旬，李德仁院士仍在带领团队建设通信、导航、遥感一体化的“东方慧眼”智能遥感卫星星座；带领团队发现界面高温超导、观测到量子反常霍尔效应……薛其坤院士从未停下脚步，今年他和团队又在镍基高温超导研究中取得原创性突破。

“要勇于挑战科技前沿的‘无人区’，着力突破关键核心技术瓶颈。”薛其坤说。

中国科学院学部还是国家在科学技术方面的最高咨询机构。“863计划”的制定、国家科学基金制度的建立、中国工程院的成立，都有中国科学院学部的贡献。

近年来，中国科学院学部紧盯科技前沿和国家需求，聚焦人工智能、集成电路、碳达峰碳中和等领域关键问题，组织广大院士开展调研研究，制定相关技术路线图；还围绕黄土高原国土整治、主体功能区划分、新型城镇化建设、京津冀协同发展、西部生态屏障建设、黄河治理等，为经济社会发展建言献策。

截至2025年4月底，中国科学院学部共完成800余份咨询建议，多次承担国家委托的重大咨询评议任务。

培养优秀科技人才、营造良好科学氛围对科技事业发展至关重要。

“科学与中国”院士专家巡讲活动、“千名院士·千场科普”行动……这些活动中，中国科学院学部组织院士们深入全国各地的大中小学、工矿企业、机关单位等，播撒科学的种子。

赵东元院士在复旦大学有一门课，是面向自然科学大类一年级本科生讲授的通识课程，叫普通化学，已经连续上了20多年。“教书育人的核心是要通过教学过程，引导并启发学生，激发他们求真、求知的兴趣和热情。”赵东元说。

建设科技强国的号角已经吹响。有理由相信，作为国家科技事业发展的中坚力量，中国科学院学部和院士必将在科研攻关、人才培养中勇担重任，为科技强国建设贡献更多智慧和力量。

(责编：孙红丽、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端午假期首日全国迎来客流高峰 跨区域人员流动量预计超2.2亿人次
　　人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，5月31日（端午假期首日），全社会跨区域人员流动量预计22997万人次，环比增长13.9%，同比增长10.2%。 公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计20922万人次，环比增长14.1%，同比增长10.9%。…
我国邮政业科技创新能力明显增强 为行业高质量发展提供支撑
　　人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）近日，国家邮政局发布了《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》明确了下一阶段邮政业科技发展的总体要求、重点任务和保障措施，旨在通过强化科技创新体系建设，推动邮政业创新发展，培育发展新质生产力，增强科技进步对行业经济增长的贡献度，引领和支撑交通强国邮政篇建设。 对此，国家邮政局政策法规司副司长徐华荣表示，近年来，邮政业深入实施创新驱动发展战略，科技创新能力明显增强，科技应用水平明显提升，在推动行业高质量发展高效能治理中发挥了重要作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部