魏琪嘉

原标题：让科技软服务创造发展硬实力

近日，有关部门联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，以强主体、优生态、提能力为重点，以推动科技成果加快转化为目标，推出了一揽子支持举措。在制造业加快向价值链中高端迈进的关键阶段，推动科技服务业高质量发展，对加快实现以科技创新引领产业创新局面具有重要牵引作用。

从产业发展规律看，制造业发展到一定阶段，达成转型升级、迈向中高端的目标，必然需要高水平的现代服务业与之相配套，相关服务配套门类要做好对技术创新重点环节的支撑。科技服务业与技术研发、检验检测认证、产业孵化、成果转化等密切相关，其业态中的很多门类也是生产性服务业的重要领域。科技服务业发展得好，产业链创新链就能更好地进行融合，对科技创新、产业创新的推动力也会倍增。相反，缺少高水平科技服务业支撑的制造业，也将卡在产业发展的“平台期”，向产业链、价值链高端跃升的速度、效率都将大打折扣。

从产业竞争格局看，科技服务业发展水平已成为当前衡量产业国际竞争力的重要维度。科技创新日新月异，背后是各类业态在技术推动下的加快融合、相互促进，谁抓住了技术创新这个“牛鼻子”，谁就能在产业的国际竞争中占据有利地位。技术转化为现实生产力，加快实现产业化，形成经济效益、社会效益、发展效益有机结合，土地、基础设施、资金的“硬”支持不可或缺，科技服务业的“软”支持同样重要。科技服务业门类齐全，更好赋能科技创新，技术转化的速度就更快，技术与市场的匹配程度就更高，形成实实在在生产力的效果就更明显。

目前我国产业发展正在聚焦中高端实现发展质量全面提升，制造业和服务业融合发展也是大势所趋。未来，融合达到什么水平，处于什么层次，直接决定了产业发展的综合实力。科技服务业可以借助上游制造业高质量发展产生的场景、机会、需求等，提供精准服务配套，以“有用武之地”壮大自身产业规模，在实打实的发展实践中提升发展质量。也要看到，锚定产业链创新链深度融合的潜在目标，科技服务业还要经历从稳健走向更加成熟的发展阶段。行业与相关制造业的匹配，有应用但场景开发还要加强，有成效但风险防范还要加强，有潜力但配套保障还要加强。破解这些难题，亟待政策提升系统集成性和精准性。

注重全面发展。应聚焦科技服务业所涵盖的具体领域，政策上做好信息对接、撮合，鼓励有条件的地方因地制宜发展科技服务业中的重点门类，攒珠成串推动科技服务业在经济地理空间上实现全面发展。建立长效机制，防止不顾产业发展阶段和实际“一哄而上”，通过引导合理布局，实现科技服务业与当前制造业发展水平相适应，适度超前但不过分超前，形成服务供给、技术需求在高水平上的动态平衡。

优化生态与环境。这里涉及一个关键方面就是人才培养。要发挥好科研院所、生产一线的协同作用，在学科设置、定向培养、企业实习、职业激励等具体领域细化支持举措，引导人力资源向科技服务业领域有序流动。在实际的操作过程中，用好当前制造业集群、国家高新区等重要平台，发挥好平台在联通资源、推动资源高效配置方面的积极作用，为人才发挥作用创造场景、提供条件。

强化“标准化”作用。科技服务业涉及门类众多，发展空间大，这就要求更好发挥“标准化”对行业发展的规范引领作用。协同推进专业行业协会加快制定具体门类的服务标准，以标准化服务推动价格信号更加灵敏。

（作者系国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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