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全国夏粮小麦收获过三成 多地高效抢收保丰收

人民网记者 李栋
2025年06月01日09:03 | 来源：人民网
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夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中小麦产量占夏粮产量的九成以上。截至5月30日17时，全国已收获夏粮小麦面积1.29亿亩，收获进度已过三成。

分地区看，湖北、四川及华南地区麦收圆满收官，安徽过八成，河南过六成，陕西过两成，江苏近一成半。

河南省5月19日收到强降雨预警，范围覆盖南阳、驻马店等地，河南省农业农村厅第一时间组织各地调配机具，立即启动应急作业、跨区通行、用油保障等工作预案，全力以赴雨前抢收。南阳应急储备的1841台履带式联合收割机、781台粮食烘干机即刻启用，驻马店紧急协调省内焦作、安阳等地和省外安徽蚌埠对口互助地区的作业机具，尽快转运到位并投入作业。22日雨前连夜抢收小麦878万亩，豫南成熟小麦尽数归仓。

湖北省5月19日—22日大部地区降雨，5月16日就提早组织机具加紧抢收，到5月22日全省麦收进度已抢至九成，此轮湖北多地暴雨内涝未对夏粮收获造成实质影响。

安徽省南部地区5月22日—23日暴雨前，全省组织“北机南下”加快雨前抢收，同时调集履带式收割机准备雨后抢收，动员全省762个烘干中心抢烘过湿小麦、避免发芽霉变，当前全省进度比去年同期快了四成多，实现“龙口夺粮”，有力保障了夏粮丰收到手。

“豫鄂皖三省交界10余地市夏粮小麦面积超4500万亩，是我国夏收重点区域，也是‘三夏’强降雨多发地区。今年5月中旬以来，该区域连降暴雨、出现旱涝急转，同时夏粮小麦提早集中成熟，夏收形势复杂、任务艰巨。”农业农村部相关负责人介绍，三省积极应对强降雨不利影响，高效组织抢收作业，进度同比明显加快，在5月30日强降雨开始前，麦收已基本完成。

据气象部门预测，5月30日开始的大范围降雨仍将持续，且降雨中心加快向东移动，将给河南、安徽、江苏等麦收重点省份带来明显降雨，6月1日将向东扩大到江苏南部，2日开始逐步放晴，麦收地区大部天气转好，有利于加快推进机收进度。

“本轮降雨有利于改善土壤墒情，为机播创造良好条件，同时，各地加快抢收进度，为腾茬机播争取了时间、赢得了主动。”上述负责人表示，下一步，农业农村部将密切跟踪天气变化，组织有关省份认真抓好麦收工作和应急抢收、抢烘准备，加快推进成熟小麦收晒，积极应对天气变化，努力保障夏粮适收快收、颗粒归仓，为全年粮食丰收打好基础。

(责编：孙红丽、高雷)
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