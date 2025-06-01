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产业观察：聚焦细分赛道 餐饮行业探索“向上”发展

人民网记者 孙阳
2025年06月01日09:58 | 来源：人民网
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今年以来，在高质量发展向新向好的态势下，我国服务业实现平稳增长。国家统计局数据显示，一季度服务业增加值同比增长5.3%，住宿和餐饮业增加值保持在5.1%。4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%，其中，餐饮收入4167亿元，增长5.2%。

作为经济发展、居民消费的重要指标，餐饮行业在实现稳健增长的同时，也面临着消费需求日趋多元、品质要求逐步提升、数字化转型亟待加速等挑战。同时，面对激烈的市场竞争，不少从业者通过“卷价格”“卷品类”“卷营销”等方式，试图赢得存量市场并拓展增量空间。

如何将价格内卷转向价值创造，进一步优化高质量供给，成为餐饮行业向上突破的探索方向。

近期，中国烹饪协会发布倡议，聚焦品质优先、食品安全、创新、自律、诚信等五个方面，引导行业良性发展、守住底线。“餐饮行业始终遵循‘高质量打败低质量、高效率打败低效率、高性价比打败低性价比’的市场规律。”在西贝创始人贾国龙看来，以优质供给激活消费活力、以生态位树立挖掘产品价值，是行业能够行稳致远的关键。

数据显示：2024年，全国餐饮收入已达5.57万亿元，占社会消费品零售总额的比重超过11%，餐饮业经营主体超过1000万家。

在此背景下，餐饮消费需求品质化、个性化、多样化加速发展，新业态、新模式不断涌现。从行业细分赛道来看，从初始的“小份菜”，到更注重营养、健康、安全的专属餐食，儿童餐正成为餐饮行业重要的发力方向。

中国儿童产业中心数据显示，我国儿童消费市场规模每年约为3.9万亿元至5.9万亿元。《2023年中国儿童餐食行业研究报告》则预计，2025年儿童餐食市场规模有望突破5000亿元。

近年来，海底捞、西贝、眉州东坡等餐饮品牌加速儿童餐领域布局，看好这一细分市场的潜力。同时，进一步推动规范化、透明化、健康化也成为行业关注的方向。记者了解到，西贝近期对外官宣其儿童餐的多个升级方向，包括首次公开食材卡并承诺不添加鸡精、香精、味精，不添加人工色素、防腐剂。

业内分析认为，儿童餐饮等新消费业态，是撬动家庭消费市场的重要杠杆，广阔的市场空间有助于行业探索第二增长曲线。同时，从业者应更注重提供优质食材、确保产品品质、强化精细管理。

近日，商务部、国家发展改革委联合发布《餐饮业促进和经营管理办法》，增加餐饮业对外交流合作、数字化发展、标准制修订、地方特色餐饮培育等方面的鼓励性条款。

西贝副总裁宋宣表示，随着政策层面对餐饮行业高质量发展的积极引领，行业层面标准化、规范化要求的持续提升，从业者应探寻向上提升价值，进一步满足消费者多元化、品质化的需求，在促消费、惠民生、拓展新增长引擎等方面挖掘新机遇。

(责编：孙红丽、高雷)
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