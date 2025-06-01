原标题：卷价格不如卷质量！西贝率先公开儿童餐食材表，承诺5个不添加

“人们始终对美好生活有着发自心底的向往。”

在5月26日西贝2025年专业儿童餐发布会上，西贝副总裁宋宣表达了对未来消费市场的判断。5月中旬国家统计局公布了今年4月的国内经济情况，整体上国民经济顶住压力稳定增长，4月份，社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%；环比增长0.24%。餐饮行业在大势稳健增长的带动下持续保持增长势头。

但不可否认的是，为了获得更多客流，不少商家以降价换市场，餐饮行业整体利润因此承压。在新的周期下，消费品牌如何走出一条独特的增长之路，是每个商家面前待解的题。

降价是路，但不是出路

“降价”是市场普遍遇到需求下降时的第一反应，适度调低价格进行产品促销，以获得更多客流。商家普遍通过直接的降价或是通过各类本地生活平台优免打折进行促销。加之各类平台对大力度折扣的鼓励行为，导致餐饮行业普遍陷入价格内卷。破除这一内卷魔咒是摆在很多餐饮品牌面前的问题。

西贝创始人贾国龙在一次采访中曾表达了对于市场供给基本规律的看法：餐饮市场始终遵循“高质量打败低质量、高效率打败低效率、高性价比打败低性价比”的市场铁律。

一分钱一分货是最基本的市场规律，商家因降价失去的利润，短时间内可以获得一定市场规模。但长此以往必然导致企业减员、创新投入下降、品牌建设减弱。

在持续实现稳定高质量的前提下，努力提供顾客需要的性价比价格。或许更符合这个时代品牌与消费者之间的平衡。

国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文在5月23日《人民日报》上发表题为《综合整治“内卷式”竞争 维护公平竞争市场秩序》的文章。文章特别提到，要坚决遏制“内卷”乱象，不断提升综合治理成效，持续优化公平竞争市场环境。

显然，遏制过度价格内卷，更有利于实现市场的公平正义，达到市场供给与消费需求的平衡。

向上卷，实现高质量发展

低质量、低品质的社会供给必然不符合消费者的根本利益，而美好生活是人们普遍的向往。美好的生活是建立在高质量社会服务、产品供给的前提下。品牌在新消费时代的突围，始终需要瞄准更高要求的顾客需求。通过科学提高生产效率、交付效率，实现价格的性价比。而非降低质量。

西贝创立于1988年，至今37年。回溯西贝的连续穿越周期的历史不难发现，西贝的发展便是一部历史持续满足顾客不断上涨需求的品牌发展史。从2017年，西贝开始进入儿童餐领域，作为西北菜品牌，西贝为顾客提供的优质蛋白、优质碳水配合西北的温和口味，天然成为孩子爱吃的食品。2022年西贝全面升级儿童餐，打造专业儿童餐。涂鸦纸、儿童识字菜单、专业儿童餐具、宝宝围兜……一系列的服务让西贝快速在市场突围。由儿童就餐带来的家庭用餐需求随即快速上升，成为西贝在这个周期内的增长引擎。

2025年，西贝进一步对自身儿童餐提出更高要求，承诺西贝专业儿童餐不添加鸡精、香精、味精、人工色素、防腐剂，公开儿童餐食材卡。主要食材用料、配方家长一目了然。

宋宣表示，这是西贝在顾客面前“断后路式”的承诺。承诺后，西贝必须兑现消费者对更健康、安心儿童餐的期待。这也对西贝从源头加工到门店生产出品，提出了全链条的要求，任何不当添加或是工器具混用，都会导致无法兑现顾客“5不添加”的承诺。

作为行业领导品牌的西贝，仍然选择挑战这道难题。决定向上卷，杀出一条高质量发展之路。

将实现更大规模的有机化、食材公开化

从茶饮公开配方开始，餐饮市场便开启了公开食材、公开配方的风潮。

但相比茶饮，正餐复杂程度更高、工序流程更长。西贝率先在行业公开食材表是一次为市场的打样。宋宣表示，公开食材表的门槛在于持续稳定地兑现我们对顾客承诺。西贝全国拥有近400家门店，近2万名员工，无论是出品还是服务，“人”的因素都是无法忽视的问题，这也是一次对西贝组织力的综合考验。但这一目标总需要有人去挑战，西贝决定先行尝试。

据了解，未来西贝还将实现更大规模的有机化、食材公开化及涉及更多产品的不添加承诺。有餐饮业内人士表示，很多品牌也曾尝试不添加鸡精、香精、味精、人工色素、防腐剂，但出于对口味、品相、成本的综合考虑大都最终放弃。

西贝此次对西贝专业儿童餐承诺的“5不添加”是从源头原料到有可能带入添加的调味料进行的综合升级。并反复对风味进行调优测试，最终实现符合顾客口味又实现健康承诺的目标。

西贝相关伙伴还透露，西贝儿童餐的用餐人群不仅是孩子，还有相当部分的顾客是年轻女生，这也反映出年轻消费群体对更符合国人口味健康饮食的需求。

向上发展推动行业进入良性循环

中国现代餐饮行业自第一张个体工商户执照颁出后，已走过40余年的发展历程。在快速发展与红利期结束后，中国餐饮行业进入了高质量与高效率双目标发展时代，专业手段、专业人才是餐饮品牌发展的必备要素，由此中国餐饮行业连锁化率也将不断提高。

在向下卷的空间越来越小后，实现高质量发展的向上卷必然成为市场新的共识。平台、商家、顾客，也将进入更良性健康的市场循环。

从今年六一暑期开始，商家的行动与消费者的反馈将进一步验证消费市场的新趋势，我们拭目以待。

(责编：董童、李源)

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