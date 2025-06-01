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今年以来消费品以旧换新销售额突破1万亿元

2025年06月01日15:17 | 来源：新华网
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新华社北京6月1日电（记者谢希瑶）记者1日从商务部获悉，截至5月31日，2025年消费品以旧换新5大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。

其中，汽车以旧换新补贴申请量达412万份；4986.3万名消费者购买12大类家电产品7761.8万台；5352.9万名消费者购买手机等数码产品5662.9万件；电动自行车以旧换新650万辆；家装厨卫“焕新”5762.6万单。

据介绍，消费品以旧换新有力带动消费持续回升向好。2025年1至4月，全国社会消费品零售总额同比增长4.7%。

(责编：王静、卫嘉)
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