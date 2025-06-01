新华社北京6月1日电 中国气象局和国家互联网信息办公室联合发布的《人工智能气象应用服务办法》1日起施行，为人工智能技术在气象领域的深度融合应用与规范发展加装“安全护栏”，为加快实现气象科技能力现代化和社会服务现代化提供新动能。

中国气象局总工程师潘进军表示，办法以“敏捷治理”为重要原则，强调“支持与促进”，尊重人工智能发展规律，促进创新和依法治理相结合。

办法围绕数据开放、算法模型研发和应用场景赋能等，提出了具体政策支持和促进措施，加强人工智能与气象监测预警、预报预测、数值预报等领域深度融合应用，构建人工智能气象应用服务场景，并对气象主管机构参与国际气象领域人工智能应用服务的发展和治理做出了规定。

办法提出，气象主管机构应推动人工智能在旅游、能源、交通、金融等气象服务领域的推广应用，构建人工智能气象应用服务场景；加强人工智能气象应用服务领域的产学研用深度融合，开展人工智能气象应用示范，推动人工智能在气象业务领域的转化、准入和应用。

办法规定，国务院气象主管机构应为进入开放共享和流通环节的数据要素匹配气象数据身份标识。

同时，气象信息传播要合法。办法规定，提供者不得向社会发布和传播非气象主管机构所属气象台站提供的公众气象预报、灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

(责编：王静、卫嘉)

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