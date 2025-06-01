记者从中国铁路呼和浩特局集团有限公司获悉，6月1日傍晚，一列满载汽车配件、家用电器和日用百货的中欧班列从二连浩特铁路口岸驶出，标志着二连浩特铁路口岸今年出入境中欧班列突破1500列。

为保障中欧班列稳定高效运行，中国铁路呼和浩特局集团有限公司不断优化中欧班列运输组织，实行精准调度指挥。

“我们依托‘数字口岸’系统持续推进无纸化通关，实现与海关、边检等部门的无缝衔接，有效提升通关效率。”中国铁路呼和浩特局集团有限公司二连站技术科科长杨冬冬说，目前，中欧班列各类交接手续的办理时长从过去的约8小时压缩至2小时，中欧班列的通关效率得到显著提升。

作为我国中欧班列中通道的出入境节点，二连浩特铁路口岸出入境中欧班列线路数量已达73条，累计接运中欧班列超1.9万列。（记者朱文哲）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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