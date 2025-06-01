原标题：2025年度防范非法金融活动宣传月正式启动

全方位加强宣传教育工作是防范非法金融活动风险的治本之策。为进一步增强人民群众防非拒非的意识和能力，2025年6月，防范和打击非法金融活动部际联席会议将在全国范围组织开展防范非法金融活动宣传月活动，并根据有关规定于6月15日开展防范非法金融活动集中宣传日活动。届时，各地、各有关部门、各金融监管局、金融机构将聚焦风险易发多发领域和重点易感人群，推出形式多样的线上线下系列活动，加强以案示警、以案说法。

宣传月期间，防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室将指导中国金融传媒，通过“金融+”APP、人民网、中央广播电视总台云听、腾讯、抖音、新浪财经、支付宝等平台同步开展宣传活动，主要包括：由中国金融传媒发起“防范非法金融活动知识答题团队竞赛第五季”，通过角色扮演和情景模拟，寓教于乐；联合人民网启动“百校防非计划”，积极推动防非知识进校园；与抖音合作发起“#dou来守护钱袋子”话题挑战赛，并邀请金融领域专家参与“金融百咖话防非”活动，汇聚专业“防非声音”；与新浪财经微博合作发起“#守住钱袋子·护好幸福家”“防范非法金融活动宣传月”等微博话题标签，并将持续发布防范非法金融活动宣传月系列短视频、防非知识科普帖等。6月15日集中宣传日当天，还将推出更多精彩的主题活动。敬请关注并积极参与。

(责编：董童、李源)

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