本报记者 程 晨

从媒体上看到，一些发达国家已经放弃减碳了。我国作为发展中国家，为什么还要坚持减碳？

——人民网网友

减碳，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做。

咱们从什么是“碳”说起。

“减碳”这个语境中，“碳”指的不是碳元素，而是温室气体。导致温室效应的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等被称为温室气体。其中，二氧化碳跟人类活动关系密切，被作为“代表”。日常表达中又把“二氧化碳”简称为“碳”。

为什么要减碳？

直接原因是气候变暖威胁人类生存与文明延续。

联合国多次警告，温室气体排放量的增加与日益频繁和剧烈的气候灾害之间存在直接联系，全球变暖正在加速。世界气象组织数据显示，2024年是有记录以来最热的一年，极端天气事件在全球多地频发。与本世纪初相比，2024年创下月度降雨量新高的频率高出27%，创下日降雨量新高的频率高出52%。

全球变暖带来的影响中，没有国家能独善其身。具体到我国，中国气候公报显示，2024年，全国平均气温10.9摄氏度，为1951年以来历史最高，全国平均高温日数较常年偏多6.6天，为1961年以来第二多；全国平均降水量为697.7毫米，比常年偏多9.0%。相关自然灾害影响农业生产，威胁人民生命财产安全。

更深层次的原因则有国际、国内两个层面。

国际层面，减碳是中国主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。

减碳能让中国在全球绿色低碳发展大势中保持战略主动。减碳的努力能够助力发展中国家提升应对气候变化的硬实力，为构建人类命运共同体添砖加瓦。作为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，中国深度参与全球环境治理，不断增强在全球环境治理体系中的话语权和影响力。中国建成了全球最大、最完整的新能源产业链，仅2023年出口的风电光伏产品就助力其他国家减碳约8.1亿吨。

国内层面，减碳有利于经济社会绿色低碳转型和可持续发展。

减碳有利于满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生。我国大力调整能源结构，水电、核电、风电、太阳能发电量大幅增长，不仅减少了碳排放，还减少了PM2.5及其他污染物的排放。2015—2023年，我国地级及以上城市PM2.5平均浓度下降超30%。2013—2022年，京津冀区域GDP增长六成的同时，PM2.5浓度下降六成以上。

减碳有利于破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展。我国风、光、水、生物质发电装机总量全球第一。过去10年，我国煤炭占能源消费比重下降12.6个百分点。2013—2023年，我国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长。2023年，我国可再生能源年发电量约占全社会用电量1/3。

减碳有利于顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级。我国累计退出钢铁落后产能1.5亿吨以上，完成钢铁全流程超低排放改造1.34亿吨，建成了全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链，多晶硅、硅片、电池片、组件的产量在全球占比均达到80%以上；风电机组制造产能占全球六成。

可见，减碳的同时，实现的是发展。思考为什么减碳，本质上是探究怎样发展。

我们要实现的发展，是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展。

部分国家在减碳中打起退堂鼓，但中国的承诺丝毫不打折扣。绿色是高质量发展的底色，减碳是推动高质量发展的内在要求。减碳的同时，我们实现的是发展方式的转变。

当张北的风点亮北京的灯，当“蓝天白云、繁星闪烁”成为日常，这硬核的浪漫和稳稳的安全感令人忍不住点赞。

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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