瞄准新赛道 实干出实效

本报记者 王乐文 方 敏 朱佩娴

曾经，滩涂荒地，虫鸣盈耳；如今，货车穿梭，机器轰鸣。这里是河南郑州中牟县，省内最大的汽车及零部件生产基地。

“以前，中牟是农业县，工业基础薄弱。”中牟县委常委、副县长荣旭光说，这些年，郑州全力发展汽车产业，上百家汽车零部件生产企业落户中牟，年产值达200多亿元。

中牟之变，是郑州推动汽车产业做大做强的生动样本。

2019年9月，习近平总书记在河南考察时指出：“要推动经济高质量发展，抓住促进中部地区崛起战略机遇，立足省情实际、扬长避短，把制造业高质量发展作为主攻方向，把创新摆在发展全局的突出位置”。2025年5月，习近平总书记在河南考察时强调：“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，郑州着力发展汽车产业，目前拥有宇通客车、郑州比亚迪等7家汽车整车企业，150多家核心配套企业，产能从2012年的70万辆增长到逾260万辆，产业规模超3000亿元。

郑州汽车产业，何以做大？以何做强？

瞄准新赛道，抢抓新能源汽车发展机遇。近年来，郑州全力打造新能源汽车万亿元级产业集群。一方面，引导宇通客车等企业向新能源转型，鼓励海马汽车等通过股权合作、联合研发等方式盘活闲置产能；另一方面，加速引进比亚迪等新能源整车生产项目落户郑州。

发展只争朝夕——2021年9月，郑州签约比亚迪，37天项目开工，17个月投产，投产当年，产量突破20万辆，完成产值334.7亿元。目前，郑州比亚迪累计下线车辆逾76万辆，产值超千亿元。

政策引领释放活力，用实干拼实效。郑州以“一链一专班一研发机构一图八清单”做强汽车产业链，出台多个汽车行业相关政策。

新增产业投资，政府牵头找地方、做配套；开展燃料电池汽车研发，郑州开通公交示范线路，支持示范运行……“这些年，宇通从小到大，离不开政策支持。”宇通客车股份有限公司党委副书记傅生华说。

发展活力，不断释放。2024年，宇通累计销售各类商用车6.5万辆，同比增长43.8%，大中型客车产销量稳居行业前列。

“我们不光想迎头赶上，还想‘弯道超车’。”郑州市委负责同志说。

想超车，“油门”怎么踩？郑州踏实补短板、锻长板，积量变为质变。

企业提出：“关键配套企业，还不够多。”

那就补充——郑州以航空港区、经开区、中牟县、高新区为主，推进“4+N”新能源汽车零部件产业园建设。现在，大到汽车发动机模块，小到金属冲压件，郑州都能生产。零部件本地配套率从2022年的30%，提升至如今的50%以上，部分重点车型本地配套率达65%。

企业反映：“自主研发能力，还显薄弱。”

那就增强——围绕汽车产业，郑州建成国家级企业技术中心、整车试验中心等国家级技术平台16家，省级重点研发平台39家。汽车智能传感器等一批关键共性技术实现突破。

企业建议：“相关配套支持，还需完善。”

那就优化——鼓励政策性银行提供低息贷款、提供差异化金融服务方案。郑州专门出台文件强化金融支持；依托郑州国际陆港等物流枢纽，打造集“多式联运+仓储服务+国际物流”于一体的现代汽车物流基地……

多方发力，“郑州造”提升实力。2024年，郑州汽车产量突破110万辆。

郑州定下目标：2025年，力争整车产能突破300万辆，整体产业规模达到5000亿元。

郑州航空港区，比亚迪全自动焊接车间里，机械臂轻摆，焊接误差低至0.2毫米；

郑州国际陆港，中欧班列装载汽车线束驶来；

郑州高新区，智能网联汽车测试示范区，无人驾驶重卡测试精细转弯……

“因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系”“推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业”。《政府工作报告》里的政策春风，催着“郑州造”继续前行。

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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