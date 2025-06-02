义乌商户晨练外语（经济新方位·外贸一线观察）
商户们在义乌国际商贸城“外语晨练基地”跟着老师学习西班牙语。
商户们在西班牙语课上记笔记。
早晨8点40分，浙江义乌国际商贸城的不少店铺还未开门，商贸城三区60号门的大厅已热闹起来，几十位商铺经营者正跟着老师读西班牙语：“Hola（你好）”“Hasta luego（回头见）”“barato（便宜的）”……
这并非什么特别活动，而是每天都会进行的晨练。在这个拥有超过7.5万家商铺的“世界超市”里，“持续学习”不只是励志口号，更是商户们应对外部风浪的刚需。外语晨练培训主办方义乌商城集团介绍，3月5日，今年首期英语晨练培训班开课；4月7日，晨练新增阿拉伯语课程；现在，随着西班牙语课程的加入，商贸城的多语种培训体系进一步完善。
今年一季度，义乌与拉丁美洲、欧盟的贸易额分别达到273.1亿元和163.6亿元，同比分别增长14.1%、16.5%。这让商户们更加意识到掌握外语的重要性。
参加晨练的傅江燕说：“翻译软件能够救急，但还不够用。我的很多客户来自拉美，一句地道的西班牙语问候，可以增进他们的亲近感，建立信任，促成合作。”
正在记笔记的赵璐芳说：“昨晚发货到深夜一两点，今早顶着‘鸡窝头’，我也要来上课。大家都在进步，不学习，就会被落下。”
【记者手记】赵璐芳说，义乌商户最爱学习，白天在商贸城学，晚上还要报班学。曾经“鸡毛换糖”的扁担，如今化为学习笔记；曾经走街串巷的货郎，成为驾驭数字“风帆”、搏击商海的“水手”。当商户们将课堂搬进商铺，他们书写的不仅仅是个人的成长故事，更是一座城市发展的商业密码。勤耕好学、刚正勇为、诚信包容，这是义乌人对义乌精神的提炼，也是他们面对未来、迎接挑战的底气所在。
《 人民日报 》（ 2025年06月02日 02 版）
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