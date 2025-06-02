粤港澳大湾区车展参展车企表示
汽车产业比“价值”不卷“价格”
据新华社深圳6月1日电 （记者印朋）5月31日，2025粤港澳大湾区车展在深圳开幕。众多车企负责人和高管汇聚一堂，认为中国汽车产业的未来在比拼“价值”而非“价格”。
2025粤港澳大湾区车展首日观众人数达18.3万人次，超去年首日的15.7万人次，再次创造历史新高。安全出行、智慧出行成为家庭购车的主要考量因素。
从“比亚迪集团专馆”展出的兆瓦闪充区，到“鸿蒙智行馆”正式发布上市的尊界S800车型，再到红旗汽车展出的首款豪华飞行汽车“天辇1号”，同台竞“技”成为车展底色。本届展会以“面向科技、面向未来、面向市场”为主题，汇聚112家整车品牌、1039款车型及50场新车发布会。
中国汽车工业协会近日发布《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》。倡议指出，一段时间以来，行业盈利水平下降，以无序“价格战”为主要表现形式的“内卷式”竞争，是行业效益下降的重要因素。希望全行业同心协力，共同维护公平竞争秩序，促进行业健康、可持续发展。
小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在本届车展上表示，大算力和大模型共同定义AI汽车的上限，小鹏汽车在AI汽车、飞行汽车、AI机器人领域探索多年，单季度研发投入近20亿元。
广汽集团副总经理閤先庆在车展上表示，当前用户对汽车的需求远远超出交通工具，追求更加个性化、智能化和便捷性的出行体验。广汽集团累计研发投入超过550亿元，坚持以用户为中心，聚焦为用户提供高品质的产品和高价值的服务。
华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在车展上说，2024年，华为在汽车智能化领域研发投入超过100亿元。高强度的研发投入带来核心技术突破，不断提升产品和解决方案的竞争力。
《 人民日报 》（ 2025年06月02日 02 版）
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