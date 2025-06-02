央企成立数字科技类公司近500家，约66%的行业龙头企业购买过数据——

本报记者 邱海峰

河北港口集团秦皇岛港股份有限公司聚焦智慧港口建设，通过构建智慧运营中心及生产调度、安全监管、环保监控“三大平台”，将人工智能、大数据等技术深度融入港口生产运营全链条。图为该公司第九港务分公司集控中心工作人员远程操作机械设备进行作业。

曹建雄摄（人民视觉）

2023年底，国家数据局成立伊始，联合16个部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。一年多来，这一行动实施进展如何？给相关产业领域发展带来了怎样的改变？国家数据局等部门近日就相关问题答记者问。

“数据要素×”行动取得积极进展

谈及“数据要素×”行动实施进展，国家数据局政策和规划司副司长栾婕介绍，一年多来，数据要素的乘数效应有力释放，数据市场化价值化取得积极进展。

全社会“用数”氛围更加浓厚。越来越多的企业投身数据市场，激活数据价值成为各界共识。有关方面的研究测算显示，中央企业成立数字科技类公司近500家，约66%的行业龙头企业购买过数据，数据开发利用的热情不断提升。一批以数据为主营业务的企业成功上市，显示出数据企业发展潜力和活力。社会主体的广泛参与，为推动释放数据价值奠定了良好基础。

高价值场景不断涌现。数据在实际场景中的应用不断拓展，催生出一批贴近需求、赋能显著的创新场景，持续释放出强大的数据动能。比如，交通赛道聚焦高速公路、多式联运等场景，切实提升交通效率。应急管理聚焦于风险识别、安全生产，以多元数据融合应用破解复杂环境安全预警难题。

数据要素赋能作用日益明显。数据价值释放路径更加多元，从提升产业运行效率、催生新模式新业态到推动创新范式变革，数据正加快释放出千姿百态的乘数效应。比如，在工业领域，有的大型龙头企业通过汇聚研发、物流、库存、价格信息等产业链数据，实现高端产品研发周期、采购交付周期缩短30%以上，库存周期从3个月降低到1个月。在农业领域，有的种植企业通过数据赋能施肥环节，综合提升产量5.5%，有的养殖企业实现海洋牧场海洋生物资源总量增加5.3倍。

多措并举抓好数据开发利用

交通运输行业具有海量数据资源和丰富应用场景，是发挥数据要素乘数效应、释放数据要素价值的重点领域。交通运输部科技司司长徐文强表示，交通运输部深入实施“数据要素×”行动，多措并举抓好数据开发利用。

用好“场景牵引”这个抓手，充分释放数据要素潜能。与国家数据局共同举办2024年“数据要素×”大赛，培育发掘了一大批示范性好、带动性强的场景案例。围绕物流降本提质增效、城市智慧出行、航运贸易便利化、安全应急等方面，建立数据开发利用的常态化机制，为行业数据开发利用与治理提供了可复制、可推广的经验。

聚焦“扩大供给”这个目标，持续深化共享开放和探索授权运营。当前，交通运输部正按照“1+N+X”的技术架构，加快建设综合交通运输大模型，即建设1套通用大模型底座、N个行业垂域大模型、一批面向应用的智能体。加快制定交通运输部公共数据授权运营管理办法，促进公共数据要素高效流通利用。

筑牢“安全运营”这个底线，持续提升数据安全管理水平。建立数据安全责任体系，健全数据安全标准规范，加快研究制定交通运输数据安全管理办法，建立数据资源生产、加工使用、产品经营等开发利用全过程的监督管理机制，强化数据安全和个人信息保护，筑牢交通公共数据的安全防线。

进一步强化场景牵引

农业农村领域数据开发利用价值潜力巨大。农业农村部市场与信息化司副司长杜晓伟介绍，农业农村部正在稳步推进数据要素在农业农村领域的深度融合与创新应用。

积极构建数据要素与农业农村融合发展的政策体系。先后印发《关于大力发展智慧农业的指导意见》《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，专门对强化数据要素保障、加快数据要素发展作出部署，特别是对打造国家农业农村大数据平台、建设农业农村用地“一张图”等提出具体要求。

全力推动农业生产经营管理服务智能化升级。加快建设粮棉油糖、水畜产品、果蔬等8类15个品种的全产业链大数据，建立生产、加工、储运、销售、消费、贸易等环节的数据清洗挖掘和分析服务模型，重要农产品全产业链数字化改造取得初步成效。

深入实施“数据要素×现代农业”行动。“卫星遥感数据赋能精准农业生产”“以数据增信推动农业信贷直通车迭代升级”两个场景入选国家数据局示范场景建设名单，正在按计划有序推进各项建设任务，力争在一年内形成企业、群众可感可及的应用成果。

栾婕表示，国家数据局将进一步强化场景牵引，持续推进公共数据“跑起来”示范场景建设，抓紧编制“数据要素×”应用场景指引，为各方提供更具落地性操作指南；鼓励先行先试，加快数据要素综合试验区创建，联合有关部门深入开展“数据要素×”试点，推动打破数据在重点场景应用的堵点难点问题，推动“数据要素×”行动走深走实。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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