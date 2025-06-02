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前4月软件业务收入增长10.8%

2025年06月02日06:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月1日电（记者王政、刘温馨）今年前4月，我国软件业务收入42582亿元，同比增长10.8%，收入稳健增长，运行态势良好。

　　软件业务利润总额增速保持两位数增长，出口稳定增长。前4月，软件业利润总额5075亿元，同比增长14.2%；软件业务出口172.6亿美元，同比增长3.5%。

　　软件产品收入稳定增长。前4月，软件产品收入9933亿元，同比增长9.6%，占全行业收入的比重为23.3%。其中，基础软件收入536亿元，同比增长8.6%；工业软件产品收入913亿元，同比增长6.3%。

　　信息技术服务收入保持两位数增长。前4月，信息技术服务收入28415亿元，同比增长11.5%，占全行业收入的66.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4658亿元，同比增长11.4%，占信息技术服务收入的16.4%；集成电路设计收入1210亿元，同比增长18.0%；电子商务平台技术服务收入3341亿元，同比增长8.1%。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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