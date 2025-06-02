全国贸促系统

本报北京6月1日电（记者李婕）中国贸促会日前发布数据显示，4月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书71.15万份，较上年同比增长21.45%。“这也印证了4月我国外贸保持平稳增长，进出口规模达历史次高，交出超预期‘韧性答卷’的良好态势。”中国贸促会新闻发言人赵萍说。

其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为303.98亿美元；签证份数为37.62万份，同比增长4.21%；办证企业4.45万家，同比增长8.98%。全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为88.76亿美元，同比增长47.07%；签证份数为27.53万份，同比增长49.91%；办证企业2.95万家，同比增长29.82%。

4月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额为8.59亿美元，同比增长25.33%；签证份数为30756份，同比增长26.93%；办证企业4522家，同比增长17.18%。“这表明，广大外贸企业正在积极运用包括RCEP在内的自贸协定优惠政策积极开拓多元化市场，应对外部环境，迎接风险挑战。”赵萍说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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