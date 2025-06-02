企业商业秘密保护能力提升服务月启动
2025年06月02日06:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报天津6月1日电（记者孔德晨）日前，国家市场监督管理总局在天津举办第三届“企业商业秘密保护能力提升服务月”（以下简称“服务月”）活动启动仪式。本届“服务月”活动以“构建保护制度，服务创新发展”为主题，于6月开展。
截至目前，全国已建成商业秘密保护服务站点27489个，服务网络不断健全。2023年和2024年两届“服务月”活动中，全国共开展各类能力提升培训活动5300余场次，惠及企业9万余家。
“服务月”期间，市场监管总局将通过微信公众号、在官方网站开设“服务月”专栏等方式，集中展示各地开展“服务月”活动的亮点举措和良好经验，着力营造保护商业秘密、崇尚自主创新的良好社会氛围。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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