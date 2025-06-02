国家级经开区共有外资企业超6万家，有进出口实绩的外贸企业9.9万家——

本报记者 王俊岭

越疆智能科技有限公司位于山东日照经济技术开发区，该公司生产的协作机器人产品出口到全球80多个国家和地区。图为近日，在该公司生产基地车间，排列整齐的机械臂在接受测试。

徐星瀚摄（人民视觉）

近日，《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》（以下简称《方案》）正式印发。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在日前举行的国务院政策例行吹风会上表示，随着改革开放向纵深推进，国家级经济技术开发区布局更加全面、更加完善，开放力度、经济实力和创新活力持续增强。到2024年，全国经济技术开发区已经达到232个，遍布31个省（区、市）。

凌激说，国家级经开区为开放型经济新体制建设、区域协调发展和产业高质量发展作出了积极贡献。

一是大力发展开放型经济，外贸外资“第一梯队”地位进一步巩固。国家级经开区先行并深度参与国际分工，有效利用国内国际两个市场、两种资源，国际合作和竞争新优势不断增强。目前，在全部的232个国家级经开区中，共有外资企业超过6万家，有进出口实绩的外贸企业9.9万家；2024年全年实际使用外资272亿美元，进出口10.7万亿元，分别占全国的23.4%和24.5%。

二是加快发展新质生产力，经济实力和综合配套优势显著增强。一大批国内外企业在国家级经开区投资兴业、创新创业，已经逐步形成了规模庞大、分工明晰、配套齐全的产业体系，覆盖了电子信息、高端装备制造、汽车、石化、新能源、新材料等多个领域。2024年，国家级经开区实现地区生产总值16.9万亿元，规模以上工业企业、服务业企业等“四上”企业吸纳的就业超过2400万人。

三是主动服务区域协调发展，带动欠发达地区经济建设。国家级经开区立足比较优势，加强产业转移承接、园区合作共建，拓展了东部沿海地区的发展腹地，增强了欠发达地区的发展动力。2024年，中西部和东北地区的经开区实现地区生产总值6.65万亿元和工业生产总值3.73万亿元，分别达到了东部地区经开区的67%和74%。同时，众多国家级经开区积极援边，为推动形成优势互补、高质量发展的区域经济提供了有力支撑。

四是创新优化管理体制，建设一流营商环境。国家级经开区持续建设市场化、专业化、精简高效的选人用人、运营管理、招商引资等体制机制。目前，约60%的国家级经开区内设机构数量不超过10个，可为企业提供全流程、高质量的便捷政务服务。同时，国家级经开区与区内的30多个自贸试验区片区和60多家综合保税区联动发展，形成了要素流动、权益保护、市场秩序等多方面制度创新成果。

商务部外国投资管理司司长朱冰说，商务部将从加强科技创新和产业创新深度融合，加快传统产业转型升级、加快培育战略性新兴产业集群、加快布局建设未来产业等方面入手，出台更多支持国家级经开区发展新质生产力的具体措施。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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