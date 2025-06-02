总体方案实施五周年

旅客在海南省三亚凤凰国际机场国际航站楼内的免税店选购商品。

新华社记者 杨冠宇摄

在海南省海口综保区中免海南国际物流中心，海口海关所属马村港海关关员对一线进境免税品开展监卸。

新华社记者 金皓原摄

今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年。记者近期深入琼州大地走访感受到，《海南自由贸易港建设总体方案》发布实施五年来，各项政策不断生效升级，营商环境持续优化，高水平开放和高质量发展迈上新台阶。随着封关主要政策文件制定和监管设施软硬件建设基本完成，封关准备工作已就绪。海南自贸港正以“中国开放的大门越开越大”的生动实践，努力打造引领我国新时代对外开放的重要门户。

政策红利加速释放

开放型经济提质增效

前不久，海南象元实业有限公司加工生产的一批特种橡胶顺利通关放行，享受关税减免21万余元，这是海南自贸港首票橡胶加工增值业务。公司副总裁刘李渊说：“政策降低了经营成本，让我们在市场竞争中更有底气。”

自2020年6月全面实施以来，海南自贸港建设蹄疾步稳、成型起势，现代产业加快升级，外向型经济蓬勃发展。目前，以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的自贸港政策制度体系基本建立。

作为自贸港核心政策，系列税收政策效应显著。据海口海关统计，截至目前，原辅料、自用生产设备和交通工具及游艇等“零关税”清单进口货值226.9亿元，减免税款43.2亿元。加工增值免关税政策权限下放海南，累计开展加工增值内销企业46家，免关税内销货值87.95亿元，减免关税6.89亿元。

发挥开放政策优势，海南积极打造中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地。在2025海南自由贸易港全球产业招商大会上，阿布扎比投资集团、华润集团等众多国内外知名企业纷纷与海南签约。“海南的政策、资源和营商环境极具吸引力。”阿布扎比投资集团首席执行官扎耶德说。

数据显示，2018年以来，海南货物贸易、服务贸易年均增速都超过25%；累计吸引外资174亿美元，超过此前30年总和。

“三张清单”扎实推进

封关准备工作就绪

封关运作，意味着海南自贸港将在有效监管的前提下更好地向世界开放。围绕封关运作工作任务、建设项目及压力测试“三张清单”，海南全力推进相关准备工作，目前既定任务已高标准完成。

进口征税商品目录、禁止和限制进出口货物物品清单、海关监管办法等封关核心政策文件，以及相关配套制度文件已基本制定完成。海南省委深改办（自贸港工委办）有关负责人表示，政策开放度进一步提升，将有力推动海南经济社会发展、现代产业体系升级，增强自贸港国际竞争力。

在监管设施软硬件建设方面，8个“一线”口岸、10个“二线”口岸、64个非设关地综合执法点全部完工，“二线”口岸已通过国家验收，查验设施设备配备齐全且测试运转良好。作为封关运作最大基础性工程的海口新海港，口岸通关实现智慧高效，货物通关时间不超2分钟，旅客通关不超1分钟。

在海口市水上反走私综合执法站，记者看到执法站已投入运行，通过高清摄像头、光电、雷达等系统，可精确掌握辖区岸线及海域的船只、人员的活动情况。“底数清、情况明、数据活、反应快。”该执法站站长刘智说，“我们有信心、有能力为封关运作贡献力量。”

营商环境持续攻坚

高质量发展势能积聚

因债务人拖欠税款和滞纳金，海南某公司近年陷入“以物抵债”不动产无法过户的困境。海南省营商环境建设厅接诉后，迅速与资规、住建、税务、司法等部门进行“法治会诊”，并与法院联动，在政策法规中探寻破局之道。最终，依据新规，该公司顺利完成不动产过户登记。

打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，是海南自贸港建设的“必答题”。海南成立由省委书记和省长担任双组长的省委优化营商环境领导小组，组建营商环境建设厅，持续提升政务服务、企业服务、数字政府、政务监管等方面的治理能力。

“人人都是营商环境，事事都是营商环境。”海南省营商环境建设厅副厅长王雪皓说，海南直面短板强力推进问题解决，研究形成重大复杂疑难问题法治会诊；对标先进全力提升服务水平，推出信用政务融合等工作机制，久久为功持续降低企业综合成本，提高营商收益，不断提升企业群众的获得感与满意度。

聚焦封关运作，海南把制度集成创新摆在突出位置，已累计发布19批158项制度创新案例。如立法推行“极简审批”制度改革、推行商事登记“全省通办”制度、实施“机器管招投标”制度改革、创设“南繁种业”知识产权特区等，取得良好成效。

持续优化的营商环境不断激发经营主体与经济发展活力。截至目前，海南超七成经营主体为《海南自由贸易港建设总体方案》实施后新增。2024年，旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业四大主导产业占海南地区生产总值比重达67%，较2019年提升约12个百分点。

（据新华社海口6月1日电 记者王晖余、吴茂辉、王与点）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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