今年以来消费品以旧换新销售额超1万亿元
2025年06月02日06:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月1日电（记者王珂）商务部6月1日发布数据显示，截至5月31日，2025年消费品以旧换新5大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。
其中，汽车以旧换新补贴申请量达412万份，4986.3万名消费者购买12大类家电产品7761.8万台，5352.9万名消费者购买手机等数码产品5662.9万件，电动自行车以旧换新650万辆，家装厨卫“焕新”5762.6万单。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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