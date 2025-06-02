原标题：江苏南京：让“科技红娘”更走俏

“2007年，我和同事曾研发一款能延长模具寿命、降低生产成本的钢丝拉拔润滑剂，但那时缺乏技术转移转化意识，成果就被搁置在实验室里，没能产业化。”南京工程学院教授韩冰后来才得知，企业对此需求很大。2019年，韩冰正式注册为技术经理人，将科研成果转化后，累计创造产值超过15亿元。

像韩冰这样为供需双方进行有效对接的技术经理人，又被称为“科技红娘”。2024年，在“科技红娘”的“撮合”下，南京全市技术合同成交额达1075亿元。

“挖掘高校科技成果、对接需求方、推动产业化落地、提供配套服务，每个环节都需要花费大量资源。”南京市科技局科技成果转化促进处处长陈志俊告诉记者，在科技成果转化过程中关键是供需双方存在错位，亟须技术经理人的“牵线搭桥”。

陈志俊说，南京现有的2251名技术经理人中，高级技术经理人仅有24人。

怎么办？4月25日，南京科技成果转化学院成立，计划在2025年培养技术经理人总规模突破3000人，新增高级技术经理人30人。成果转化学院采用“学院+基地”的创新架构，南京市科技局每年从市级科技专项资金中列支500万元~800万元作为资金补贴，加强技术经理人专业能力培训。

日前，成果转化学院2025年首期高级技术经理人特训班开班。3个月的时间里，学员需要完成集中授课、项目实操与结业答辩三大模块。通过结业答辩及项目报告评审后，学员将被纳入南京市技术转移人才库，优先参与市级重大科技成果转化项目。

让技术经理人发挥更大的作用，系统的建设不能忽视。“科技成果转化是一个多角色参与的巨大系统，可当前系统中的各板块相互孤立，导致转化效能不高。”南京理工大学教授王小绪表示，需要一个基于互联网和大模型的科技成果转移转化平台，帮助技术经理人完成筛选和匹配等工作。

南京已有布局。3月31日，“宁科荟”南京市科技成果信息发布与供需对接服务平台上线。AI智能配对是平台的核心亮点，需求和成果经AI初筛后，即可促成专家、企业、技术经理人面对面交流。

一系列相关政策，已经落地。5月18日，南京发布《关于加快建设技术经理人队伍推动科技成果转化若干措施》，对高级技术经理人给予引进佣金50%、最高不超过10万元/人的补贴，打造一支专兼结合的“尖兵队伍”。

据悉，南京将进一步完善技术经理人评价认定机制，例如推进设立技术经纪专业职称序列，支持技术经理人申报人才计划等，推动更多好成果实现从书架到货架、从实验室到生产线的转化。

（本报记者 苏雁 光明网记者 姬尊雨）

(责编：郝帅、杨迪)

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