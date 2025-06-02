原标题：北京助力建设全国统一大市场

本报北京6月1日讯（记者杨学聪、韩秉志）近日，北京市印发《贯彻落实加快建设全国统一大市场意见实施方案2025年工作要点》，注重解决群众和经营主体反映迫切的痛点堵点，形成同向推动改革发展的政策集成。

北京市发展和改革委员会副主任林剑华说，一方面以“减”破壁垒，全面清理规范破除制度障碍；另一方面以“促”增活力，制定深化要素市场化配置综合改革的“加法”措施。

根据《工作要点》，北京将从落实产权保护制度、严格执行市场准入制度、严格维护公平竞争审查制度和全面推行社会信用制度等方面着力，拆除制度“篱笆”。今年，北京将开展市场准入壁垒清理整治行动，出台市场准入效能评估实施方案，建立“全国通用+北京特色”评估指标体系，加力破除市场准入壁垒。

北京市发展改革委体改处处长郝婧说，《工作要点》聚焦数据、资本、技术等要素市场制度建设问题，提出深化要素市场化配置综合改革的一揽子措施。今年，北京将重点培育全国一体化数据市场，开展数据基础制度先行先试，实行全市公共数据统一目录管理。同时，北京还将积极争取建设全国性技术交易服务平台，推动北京绿色交易所建立健全配额管理、交易监管、核查核证等机制，形成一批标志性“北京规则”。

建设全国统一大市场，京津冀要协力以区域市场一体化形成示范突破。根据《工作要点》，京津冀三地将聚焦政务服务合作、信用监管联动、跨境贸易协同三方面实现率先突破。今年三地将出台京津冀互认资质资格场景化应用文件，实现20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”，探索将更多京津冀区域通办事项纳入“一网通办”专区。

下一步，北京将推动《工作要点》与“十四五”规划任务同步实现圆满收官，助力建设全国统一大市场。

(责编：郝帅、杨迪)

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