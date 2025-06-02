加紧实施更加积极有为的宏观政策
近期召开的中央政治局会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。这一重要部署，释放出我国加强逆周期调节、全力稳经济的明确信号。
今年以来，党中央部署的一系列存量政策和增量政策共同发力，推动经济运行实现良好开局。从经济“首季报”可以看出，我国经济增长稳中有升，高质量发展向新向好。同时也应该看到，经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大，不确定性明显上升。应对冲击与挑战，需要宏观政策特别是财政、货币政策更加积极有为，有力有效巩固经济发展和社会稳定的基本面。
抓早抓实，及早见效。针对宏观调控，党中央进行了全方位重要部署，各项工作必须能早则早、抓紧抓实，保证足够力度，与各种不确定因素抢时间，确保实现经济社会发展预期目标。发行超长期特别国债用于更大力度支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策，中央财政抢抓时间窗口，已分两次各下达810亿元资金，推动消费品以旧换新政策充分发挥效果。货币金融方面，科技创新、绿色低碳、普惠金融等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度明显增强。既定政策要早出台早见效，特别是加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用，更有效扩大内需、做大做强国内大循环；加大中长期贷款投放力度，做好“两新”“两重”等重点领域的融资支持。
用好用足，全面发力。今年以来财政政策靠前发力，货币政策也继续保持较强支持力度。应对外部不确定性，我国宏观政策还有足够空间和余地。近日，人民银行加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，进一步实施好适度宽松的货币政策，包括降低存款准备金率、完善存款准备金制度、下调政策利率、设立服务消费与养老再贷款等。三大类共十项措施将带动社会综合融资成本稳中有降，有效支持实体经济稳定增长。下一步，要用好用足政策空间，不断完善政策工具箱，根据形势变化及时推出增量储备政策，增强政策主动性、前瞻性、精准性和有效性，加强超常规逆周期调节。
协同配合，提升效能。加紧实施更加积极有为的宏观政策，要重视加强财政、货币、就业、产业、区域等政策协同，强化取向一致性，打出“组合拳”，增强政策效能，充分发挥红利。大力提振消费，既需要财政拿出“真金白银”，加力扩围实施消费品以旧换新，也需要加大消费贷款投放力度，丰富金融产品、提供便捷服务，更好满足居民消费信贷需求。扩大有效投资，既需要通过超长期特别国债、专项债券等扩大政府投资规模，同时通过政府投资引导和政策激励，调动民间投资积极性，还要加大金融支持实体经济力度，推动实体经济融资成本下降，为稳投资提供资金保障。
中国经济具有强大的发展韧性和潜力。加紧实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，充分释放政策效能，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性，我国经济必将在惊涛骇浪中行稳致远。
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