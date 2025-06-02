原标题：农机装备向“强”而行

保障国家粮食安全、建设农业强国需要农机装备支撑。我国是农机制造大国、使用大国，拥有规模以上农机制造企业2200多家、生产农机产品4500多种，支撑全国农作物耕种收综合机械化率超过75%。同时，我国还是全球唯一具备全品类农机制造能力的国家，国产农机装备自主供给能力达90%以上。

“国产农机用60余年时间完成了从无到有、从有到优的华丽蜕变。”中国农机工业协会执行副会长赵剡水说。

然而，从现代化农业发展需求以及全球科技产业竞争发展趋势来看，我国农机行业还面临着产品结构性过剩、有效需求供给不足等难题。国产农机装备“卡脖子”问题依然存在。

“国产大型高端农机装备关键核心技术供给滞后，作业效能和可靠性较低。农机有效供应不足，丘陵山区、果蔬林茶桑草菌等特色农业、设施种植和养殖、农产品加工等机械化率仅50%左右。”中国农业机械学会理事长、中国农业机械化科学研究院集团有限公司总经理苑严伟说。

农机行业创新生态弱是制约农机产业高质量发展的重要因素。赵剡水认为，产学研各自为战、创新链与产业链脱节是制约发展的瓶颈。

中国农机流通协会会长范建华表示，打造农机装备产业集群是推进农机协同创新的有效手段。推进先进农机制造产业集群发展，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。应以农机制造龙头企业为“链”头，打造重要农机装备产业集群，组建产业技术创新联盟，推动整机企业与零部件供应商协同创新，培育专精特新“小巨人”企业，建立上下游稳定配套、相关企业协同参与的产业格局。

目前，洛阳现代农机装备集群、金台丘陵山区农机装备集群、潍临日智能农机装备集群等农机装备制造产业集群在研发制造方面取得一定成果；广东是无人机的研发生产制造基地；湖南、重庆着力打造全国丘陵山区农机装备研发制造高地。

农机装备产业全面升级，还需要优化政策供给，构建补贴牵引、标准引领、知识产权保护的政策支持体系，为农机装备产业高质量发展提供政策保障。

以精准补贴激发经营主体创新活力。范建华表示，要用好用足农机购置与应用补贴、大规模设备更新等政策措施，推进先进适用农机推广应用。优化补贴结构与支持重点领域，扩大丘陵山区、经济类作物、果蔬茶等薄弱环节补贴范围，提高适用机型补贴比例。支持产品创新与应用，对农机创新产品给予专项补贴，鼓励企业研发适应本土需求的机型。

标准体系不完善成为制约我国农机装备高质量发展的关键因素。苑严伟表示，要发挥标准引领作用，做好鉴定检测认证，强化质量监督管理。完善标准体系，加快制定覆盖农机研发、生产、应用全链条的行业标准，重点推进大型高端智能装备、丘陵山区适用机械、水肥药投入的标准建设，通过淘汰落后标准倒逼产业升级。强化检测认证，充分发挥农机管理部门作用，动态管理农机鉴定检测机构，推动物联网、大数据等技术与检测手段融合，强化农机可靠性、耐久性试验验证，建立全链条认证体系，确保检测结果权威性。

知识产权保护力度不够、科研成果转化渠道不畅，直接影响农机制造企业创新积极性。赵剡水表示，目前全国农业行业平均研发投入强度较低。部分企业投入大量资源研发的新产品，常被小企业快速仿制滥造，这会破坏行业创新生态，削弱行业整体竞争力。亟需构建多方协同的知识产权体系，为农机行业营造良好创新环境。

(责编：郝帅、杨迪)

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