原标题：促进劳动者高质量充分就业

近期召开的中央政治局会议提出，“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”“要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱”。

记者近日深入多地采访了解到，各地区各部门多措并举稳定和扩大就业。当前，全国就业总量保持稳定，主要就业指标稳定，高校毕业生、农民工、困难人员等重点群体就业平稳。与此同时，新产业新需求打开了劳动者就业新天地，强技能强保障拓展了劳动者生活新前景。

强化就业服务

走进深圳劳动就业大厦，这里正在举办2025年民营企业服务月现场招聘会。每个招聘档口前，都有不少求职者与企业面对面沟通需求。

2020年以来，深圳就业人员规模稳定在1200万人以上，每年新来深圳就业的高校毕业生超过40万人。就业人员规模稳定增长、各类人才加速集聚，成为深圳高质量发展扎实推进的重要支撑。

与现场大多由企业招聘专员与求职者进行初次沟通不同的是，深圳市惠兴跨境电商有限公司总经理叶雪琴自己直接来招聘。她告诉记者：“我们主要做汽车用品的货架电商，之前对美业务占公司销售量的90%以上。从长远考虑，企业需要开拓欧洲市场，目前亟需招聘后台运营师。”

在内蒙古呼和浩特，民营企业专场招聘会会场设在灯火通明的通道南街夜市。呼和浩特市就业服务中心副主任莫日更介绍，夜市招聘会是呼和浩特市积极探索创新就业服务模式的新尝试，突破了传统招聘会时空局限，将就业服务融入大众生活场景，确保就业服务“在身边”“不打烊”。

一场场招聘会在各地密集举办，是我国公共就业服务体系不断健全完善的缩影，更是当前推出新一轮举措加力扩岗稳就业、全力稳住就业基本盘的实际举措。

面对外部冲击影响加大、就业工作承压前行的挑战，人力资源社会保障部持续挖潜，扩容就业空间。围绕新质生产力发展、消费新热点打造、重大工程项目实施、基本民生服务提供等重点领域发展需要，各地人社部门积极拓展就业空间，释放政策红利，优化就业服务，护航劳动者高质量充分就业。

鼓励创新创业

在黑龙江哈尔滨，一间面积不大的拼多多驿站，让“00后”张庚有了实现梦想的天地。“选择开拼多多驿站，是因为我们这个社区拼多多用户多”，张庚说，为了支持新人，拼多多驿站系统研发了分拣教学系统，确保站长快速掌握智慧仓储管理、社群运营等核心技能，适合年轻人或首次创业者。恰逢哈尔滨文旅热潮，张庚的驿站入库单和寄件单数量快速增长，创业路稳稳地走起来了。

广泛的用户需求、较低的准入门槛、亲民的运营成本，目前电商平台的快速发展激发越来越多商家积极参与，所形成的普惠型就业生态不仅为传统劳动力提供了大量就业岗位，还为新增劳动者拓展就业空间。

中国社科院大学今年初发布的《电商生态高质量发展与就业促进研究报告》显示，作为新就业形态的重要承载者，互联网平台汇聚着千万中小微企业，关联着众多劳动者，平台发展与就业民生紧密相关。在拼多多平台，商家数量已达到1420万家，创造就业岗位达到5532.1万个。

与此同时，保障新就业形态劳动者权益已经成为维护好企业与劳动者双方劳动关系的重要一环。

家住四川绵阳涪城区的年轻人范彬曾在某即时配送平台就职3天，因接单问题与公司站点负责人发生分歧并离职。由于平台未在离职当日将劳动报酬结清，他向绵阳市新就业形态劳动者权益维护联合调解中心寻求帮助。

平台经济下新就业形态用工呈现出关系灵活化、工作碎片化、工作安排去组织化等特征，导致很难用现行法律关系加以界定。绵阳市人社局劳动关系与调解仲裁科科长张月告诉记者：“范彬的情况在于对报酬支付时间、平台补贴算法和支付方式不了解，且与站点负责人沟通无效。随后，联调中心工作人员组织双方进行调解，并达成协议和解。”

如今，通过当地多部门合力协作，绵阳在全国率先探索新就业形态劳动者联动维权机制，创新“联合调解中心+行业”模式，创造性植入法律援助资源，开创“行裁联动、法援一体”劳动维权综合处置运行模式，为办事群众提供更加优质的劳动维权“一站式”服务，累计服务新业态劳动者近2万人。

今年，人社部在打好稳就业政策组合拳、保障重点群体就业等工作的同时，重点涵养就业友好生态，加强灵活就业和新就业形态权益保障，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，合力维护劳动关系和谐与社会稳定。

促进技能培优

近年来，随着制造业转型升级，人才结构发生显著改变，正在由劳动密集型向技能密集型过渡。特别是对位居行业领头羊位置的链主企业来说，更加重视“产业需要什么人才，就培养什么人才”。

广东省瞄准20个战略性产业集群，逐步建立起170条产教评技能生态链，吸引华为、腾讯、比亚迪、希音等一批制造业当家企业成为链主企业，为产业链建立起招生、培训、评价与就业一体的技能人才生态供应链。

“目前，比亚迪的技能人才占比逐步提高。”比亚迪招聘总监许云龙介绍，为加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军，比亚迪搭建了师徒制、技能等级、技能大赛、自主评价、工匠评选等机制，培养出一批又一批精益求精的技能人才。

大规模职业技能培训，不仅为企业量身定做可用之才，更成为区域经济发展的必修课。

位于成都市成华区的西部高技能人才培育总部，是技能四川建设的龙头项目。“西高总部”覆盖成渝、辐射西部，采用“1功能性总部+99产业园飞地”发展模式，跨区域跨行业推进产业链、人才链、资金链、技术链同频共振、资源共享，高效率培育技能人才、天府工匠和新质人才。

成都机器人创新中心产教业务部负责人秦大方介绍，成都机器人创新中心是“西高总部”机器人专业方向的实训基地，与多所高校共建创新中心。截至目前，新兴产业相关专业人才培训已超12000人次。

未来，创新中心还将在人工智能、大数据、云计算等领域，与高校、企业共同建设智能制造人才培养生态圈，为新兴产业输送更多高技能人才。

(责编：郝帅、杨迪)

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