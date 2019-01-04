国网东山县供电公司倾情服务台商

1月3日，国网福建电力铁军（谷文昌）共产党员服务队走进一家台资企业，义务进行用电安全检查，并了解客户用电需求。这是国网东山县供电公司倾情服务台商的一个缩影。

据介绍，东山目前有台资企业10家，多是扎根东山多年的老企业。为了做好台商的供电服务，保障台商用电需要，国网东山县供电公司提前谋划，以客户用电需求和发展需要作为电网建设规划的重要参考，做好变电站增容扩建、线路升级改造工作，不断提高供电质量和供电可靠性。

为更好服务台商台企，该公司开通“绿色通道”，简化业务办理手续，专门设立“一对一”服务台商客户经理，实行每天24小时、没有双休日的预约服务，及时帮助台商排忧解难。他们组织人员主动上门服务，为台企用电设备“体检”，对其电力设备、用电需求量、计划新发展项目等建立档案，为台企量身定制个性化服务套餐，得到在东山台商的好评。（朱可惠）

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