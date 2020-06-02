网宿科技拟收购创而新 进军千亿教育信息化市场

5月31日晚间，网宿科技发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购国内领先的教育信息化解决方案提供商创而新（北京）教育科技有限公司（以下简称创而新）100%股份，交易作价暂定为8亿元；同时拟配套募资不超过4.8亿元。

数据显示，2021年教育信息化市场规模将突破5000亿元。随着教育信息化进程的不断深入，云计算、大数据、VR和AI等新兴技术已在教育领域得到了应用，接下来新兴技术对教育行业的渗透及作用将大幅提速。

业内人士普遍表示，当前，布局教育信息化市场正当其时，双方在行业积累、技术、产品、资源等方面协同效应显著，拓展市场空间值得期待，未来有望发展为上市公司新的盈利增长点。

拟现金+股权并购优质教育信息化服务商创而新

公告显示，网宿科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股份。经交易各方协商，本次交易作价暂定8亿元，其中以股份方式支付本次交易作价的60%，以现金方式支付本次交易作价的40%。本次交易完成后，创而新将成为公司的全资子公司。

据了解，创而新的前身为新加坡创新科技有限公司的教育事业部，成立于2008年。公司聚焦课程、课堂和教研，为学校提供知慧云教育大数据服务整体解决方案，包括辅助备课授课系统、知慧课堂互动教学系统（ForClass）、学业测评系统、网络教研和培训系统，以及面向2-12岁儿童的数字阅读子品牌WaWaYaYa+爱读等。

网宿科技董事长刘成彦表示，通过本次重组，网宿科技将对具备高增长潜力的教育信息化行业提前布局，进一步完善CDN、IDC服务对该等场景的定制化开发和服务；同时，利用上市公司自身技术、资金优势，推动标的公司的业务发展，分享行业高速增长红利，打造新的盈利增长点；提高上市公司盈利能力，提升股东回报。

行业分析师普遍认为，此次收购双方的协同效应较强。后续网宿科技可将旗下的CDN、云计算、大数据等核心技术能力及资源，整合到创而新平台上，帮助创而新打造体验更好、竞争力更强的教育信息化产品及解决方案；同时创而新也可以借助创业板龙头公司的资金优势及技术优势，实现业务的跨越式发展。

深度布局教育信息化 分享千亿市场红利

近年来，国家持续大力推进教育信息化的发展。根据艾瑞咨询、中商产业研究院联合发布的数据，2019年中国教育信息化整体市场规模突破4300亿元。

政策方面，《教育信息化规划（2011-2020）》明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。《中国教育现代化2035》明确提出确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占GDP的比例不低于4%。

有业内专家表示，目前教育信息化正从“基础设备配套+应用”向“数据驱动+体验”过渡，随着教育信息化进程的不断深入，大数据、图像识别、VR和AI等新兴技术已经在教育领域得到了应用，不仅丰富了教学场景、提升教学质量，同时也帮助学校和教培机构降低了运营成本、提升了运营效率。

上述联合发布的报告指出，未来随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，预计2021年教育信息化市场规模将突破5000亿元。而现在或许是技术服务商切入该市场的最佳时机。

就在今年3月份，教育部发布的《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，明确提出要促进信息技术与教育教学实践深度融合，要推动课堂革命，创新教育教学模式，促进育人方式转变，支撑构建“互联网+教育”新生态，发展更加公平更有质量的教育，加快推进教育现代化；并强调加快构建基于网络的教学安排、课堂教学、教学研究、质量监测、评价反馈的闭环系统。

分析人士普遍预计上述规划的落实将极大地促进教育信息化产业的推广、普及和发展，尤其是专注于在线课堂的相关教育信息化服务商将迎来快速发展期，而聚焦课程、课堂和教研的教育信息化服务商创而新将站上快速发展的风口。

中信证券首席教育行业分析师冯重光指出，中国在线K12教育行业渗透率正加速提升，预计2019-2023年行业年化复合增长率达46%，蕴含更大的机会和潜在的成长空间。

根据公告阐述，通过收购专业的教育信息化服务商创而新，网宿科技将进一步深入了解教育信息化业态发展、把握特定应用场景下对CDN、云安全、IDC等网络基础服务的定制化需求，这有利于网宿科技更好地预判下游需求市场的变化趋势，更深刻地理解教育信息化行业并对市场需求变化作出快速反应，进而始终把握住具备高增长潜力的客户群体，维持网宿科技主营业务持续平稳向好的发展势头。

公开资料显示，疫情期间公司为全国20多个省市及直辖市的云课堂提供流媒体加速服务，并被工信部列入保障“中小学网络云课堂 ”的单位之一。目前，全国前15大在线教育机构有8家在使用网宿的服务。

业内分析师认为，此次收购，是网宿科技进军教育信息化市场的一个重要信号，未来教育信息化有可能成为网宿科技业务发展的下一个重要细分领域，该公司有望拓展出新的赛道，充分分享教育信息化市场千亿发展红利。（牛广文）

(责编：任妍、孙阳)