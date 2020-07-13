58同城携手盒马揭幕2020年超职季 电竞周直播招聘同步上线

7月13日-19日，2020年58同城超职季上线“盒马招聘专区”，电竞周“AG超玩会”直播招聘同步上线，优质就业岗位和电竞直播形式为年轻求职者带来简单美好的求职体验。

盒马招聘专区提供多类型岗位

2020年58同城超职季于7月13日拉开帷幕，本次超职季以“名企主场 任你上场”为主题，“盒马招聘专区”作为2020年58同城超职季的第一站，承载着求职者强烈期待。

盒马作为阿里巴巴新零售重构“人货场”模式的探索者，以更加精准的目标消费者定位，利用互联网和大数据，将人货场等传统商业要素进行重构，通过到店到家的线上线下一体化的模式，备受消费者喜爱。“住上盒区房”也成为当下形容优质品质生活的一个代名词。

在58同城超职季中，盒马招聘专区拥有“薪潮工作”、“企业简介”、“企业视频”、“员工福利”、“盒马成长史”、“热议话题”等板块。求职者进入该专区，即可看到拣货员、打包理货员、快递员、厨师、烘焙师等基础岗位，可选择心仪的岗位进行应聘。同时，盒马还提供完善的五险一金、员工培训、商业保险、年假、团建活动等福利，致力打造快乐、活力有激情的工作环境。在58同城超职季盒马招聘专区，求职者不仅能甄选优质岗位，也能充分了解企业信息，进行分享交流，作出更理性的就业选择。

据58同城招聘研究院数据显示，2020年上半年，零售业求职需求整体同比上升1.84%，环比上升14.64%。整体零售行业中理货员/陈列员的求职投递环比比上升最快，达到40.73%，零售业企业平均支付月薪6541元，同比上涨6.55%。2020年上半年，物流行业求职需求整体同比上升22.18%，环比上升40.38%。物流行业2020年上半年平均支付月薪6551元，同比上涨6.46%。通过数据表明，零售业和物流业快速发展，求职需求大、收入水平较高。基于行业的基础性地位、广阔的发展前景和良好的福利待遇，许多基础人才愿意加入零售业与物流业发展。

电竞行业直播招聘登陆2020年58同城超职季

2020年58同城超职季增加了电竞、体育、娱乐等环节，使招聘周边内容更丰富多彩。与盒马招聘专区同步上线的电竞周是由王者荣耀的知名俱乐部“AG超玩会”进行专场直播招聘活动。由AG超玩会职业选手在线直播招聘，招募优秀电竞人才，形成吸引年轻用户关注的强大“磁石效应”。

近日，多个地方教育主管部门和高校网站公布了《教育部办公厅关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》。《通知》明确将电子竞技工作者纳入自由职业范畴。电竞相关职业也成为新就业形势下的热门行业，58同城通过电竞周招聘直播活动，提升年轻求职者对超职季的关注度，提升踊跃参与的热情。

此外，2020年58同城超职季电竞周专场活动还将在全国招募AG超玩会加油官，可亲临现场，免费观看AG超玩会王者荣耀KPL赛事秋季赛赛季，尊享VIP门票，战队赛事过程还将领喊加油助威，增进与粉丝交流。

2020年58同城超职季云集盒马、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓、小米、联合利华等众多知名企业，汇聚电竞、体育、娱乐等潮流玩法，投入8亿资源广泛宣传发动，为求职者带来史无前例的线上招聘盛会。本次超职季作为58同城的第二届超职季活动，内容更丰富、形式更多元、创新性更强，缔造在线招聘领域大IP，引领招聘行业打开更大想象空间。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)