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58同城联合优酷助力求职 跨界资源整合提升年轻用户体验

2020年07月20日13:59  来源：人民网-财经频道
 

2020年58同城超职季揭幕不久，就在年轻求职者中引起了巨大反响，融入电竞、体育、文娱等元素的超职季，为求职者带来一场招聘盛宴。此次超职季活动中，58同城作为优酷出品的顶级流量综艺《这！就是街舞3》官方唯一指定招聘平台，不仅甄选4名优秀选手，为4大明星雇主拍摄企业宣传广告，还通过广告等形式在《这！就是街舞3》强力植入58同城超职季活动，掀起了一场线上招聘热潮。

据悉，求职者登陆58同城超职季主页面，进入文娱行业招聘专区的优酷招聘页面，就可以查看优酷推出的优质新兴职位。在本次58同城超职季中，优酷提供订单运营专家、行业策划、数据类内容广告产品策划、OTT广告产品运营、产品经理等职位，覆盖计算机/互联网/通信、市场/媒介公关、广告/会展/咨询等行业，为求职者带来进入朝阳行业就业的机会，使年轻用户距离理想中的新兴岗位更近一步。

作为一档以青春、自由为精神核心的优酷王牌真人秀节目，“街舞”系列综艺深受年轻粉丝追捧，于7月18日首播的“街舞3”更是承载着万千观众期待。基于《这！就是街舞3》观众群体与58同城求职群体具有很高的契合度，58同城邀请“街舞3”选手为盒马、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓、小米、联合利华4大明星雇主热舞代言。街舞艺人秦煜、穆桐、黄潇和NIKKI，分别化身58同城“超刚职人王”、“超能职人王”、“超盐职人王”、“超敢职人王”，舞出职场年轻人的激情活力，展现明星雇主的招才盛情，吸引广大年轻求职者勇敢争取心仪好岗位。

目前，用户在盒马、龙湖集团旗下龙湖智慧服务，龙湖冠寓、小米、联合利华4大雇主招聘专区中，即可收看街舞艺人带来的4支创意TVC。58同城把握当下年轻人对时尚潮流的喜好和街舞文娱的钟爱，以及求职的刚性需求，将两者有机契合，以动感街舞塑造招聘企业全新形象，吸引年轻用户求职。看街舞短片的同时，用户还可以选择配送骑手、服务经纪人、运营官、店员、销售等岗位进行简历投递，第一时间应聘理想的名企优岗。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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